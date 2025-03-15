На грани прорыва: ученые считают, что через 5 лет мы сможем отращивать потерянные зубы

Идея о том, что наши зубы просто будут вырастать заново при их потере, звучала одновременно заманчиво и невыполнимо. Однако новые научные работы ученых в этой области могут сделать ее реальностью уже в ближайшее время.

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Наши кости обладают удивительной способностью к самовосстановлению после перелома, плавно срастаясь с течением времени. Зубы, однако, лишены такой способности к регенерации, что делает их потерю постоянной проблемой для миллионов людей во всем мире. Эта постоянная проблема побуждает ученых искать инновационные решения, и их последние достижения позволяют предположить, что потенциальный прорыв уже не за горами, пишет Popular Mechanics.

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Японские исследователи приступили к клиническим испытаниям новаторского препарата, предназначенного для стимуляции роста зубов. Эти испытания начались еще в сентябре 2024 года в больнице Киотского университета, что стало важной вехой в стоматологической медицине. Препарат нацелен на белок USAG-1, который, как известно, препятствует развитию зубов, тем самым способствуя их естественному формированию.

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На начальном этапе исследования препарат будет вводиться внутривенно 30 участникам-мужчинам в возрасте от 30 до 64 лет, у каждого из которых отсутствует как минимум один зуб. Цель этого этапа — оценить безопасность и эффективность препарата в течение 11 месяцев. Ученых обнадеживает тот факт, что в предыдущих исследованиях на животных не было отмечено никаких побочных эффектов, что дает основания надеяться на аналогичные результаты у людей.

После успешного завершения этой фазы исследование будет распространено на маленьких пациентов в возрасте от 2 до 7 лет, страдающих от врожденного агенезиса зубов — состояния, при котором зубы не развиваются, говорит Кацу Такахаси, руководитель стоматологии в медицинском исследовательском институте при больнице Китано в Осаке. Конечная цель состоит в том, чтобы к 2030 году сделать эту терапию восстановления зубов широко доступной, давая надежду людям, страдающим от различных форм потери зубов.

Этот подход может произвести революцию в лечении зубов, потенциально снижая зависимость людей от протезов и имплантатов. Используя присущие организму биологические механизмы, терапия призвана обеспечить более естественное и долговременное решение проблемы их потери.

Текущая работа, это не единственное достижение в области стоматологии. Исследователи также разрабатывают такие технологии, как микророботы для чистки зубов и гели на основе пептидов, которые имитируют естественное формирование эмали, стремясь улучшить общий уход за полостью рта.

Сочетание этих передовых разработок означает наступление эпохи преобразований в стоматологии, которая может предоставить людям более эффективные и естественные решения для поддержания и восстановления здоровья полости рта.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли заново отращивать здоровые зубы. Препарат уже был успешно протестирован на животных, а теперь настала очередь людей.

Также Фокус писал о неожиданной причине не пропускать вечернюю чистку зубов перед сном. Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что эта привычка не только укрепит зубы, но и окажет другой положительный эффект.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.