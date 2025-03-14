Возвращение забытой болезни: США столкнулись с кризисом заболеваний на корь

Корь уже многие десятилетия была общеизвестной болезнью, которая, несмотря на свою заразность, имела эффективные методы сдерживания. Однако в этом году Соединенные Штаты стали эпицентром ее возвращения с новыми силами.

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В последние месяцы по всей территории Соединенных Штатов наблюдается всплеск заболеваемости корью, что вызывает серьезную озабоченность общественного здравоохранения. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), на 13 марта было зарегистрировано более 300 подтвержденных случаев заболевания, в основном связанных со вспышками на границе, пишет Science News.

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Врач-инфекционист Питер Чин-Хонг из Калифорнийского университета в Сан-Франциско отмечает, что зарегистрированные смертельные случаи свидетельствуют о том, что реальное число заразившихся может быть выше, чем указано в официальных данных. Учитывая ожидаемый уровень смертности от 1 до 2 на 1000 случаев, он считает, что реальное число случаев может исчисляться сотнями, а то и более 1000.

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Корь характеризуется характерной красной сыпью, которая обычно появляется на лице и сопровождается высокой температурой, кашлем, насморком и покраснением глаз. Вирус очень заразен, он распространяется воздушно-капельным путем при кашле или чихании инфицированного человека и может сохраняться в воздухе в течение нескольких часов. Примечательно, что до 90% невакцинированных людей, подвергшихся воздействию вируса, заражаются им.

Вакцинация остается наиболее эффективным средством защиты от кори. Однако уровень вакцинации среди воспитанников детских садов снизился с 95,2% в 2019-2020 учебном году до 92,7% в 2023-2024 годах, в результате чего около 280 000 детей остаются уязвимыми, заявили ученые. Это снижение совпало с усилением внимания к графику вакцинации детей со стороны общественных деятелей, включая министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, известного скептика вакцин.

Директор Института человеческих инфекций и иммунитета при Медицинском филиале Техасского университета в Галвестоне, Скотт Уивер, подчеркнул, что питание не может заменить вакцинацию. Он утверждает, что нет никаких доказательств того, что его улучшение предотвращает заражение корью или ее распространение, и считает, что вакцинация является основным средством борьбы со вспышкой заболевания.

Вопреки популярному мнению, заболевание корью не укрепляет иммунную систему, а, напротив, может вызвать "иммунную амнезию", стирающую память организма о предыдущих инфекциях и прививках, что повышает восприимчивость к другим заболеваниям. Стивен Элледж, иммунолог из больницы Бригама и Женщин в Бостоне, объясняет, что корь может разрушать клетки иммунной памяти, что приводит к повышенной уязвимости человека к болезням в целом.

В связи с нынешней вспышкой заболевания эксперты в области здравоохранения настоятельно рекомендуют людям убедиться в том, что они сделали последнюю прививку от кори, чтобы защитить себя и свое окружение от этого крайне заразного вируса.

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