Первыми разрывают отношения: ученые объяснили, почему женщины чаще подают на развод

Когда брак и ожидания супругов друг от друга начинают рушится, логичным концом такого действия является развод. Однако женщины гораздо чаще прибегают к этому финальному этапу, чем мужчины, и ученые считают, что на это есть ряд причин.

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То, что женщины подают на развод чаще мужчин, не просто распространенное мнение — оно подтверждено исследованиями. Хотя брак часто рассматривается как пожизненное обязательство, исследования показывают, что инициаторами большинства разводов являются именно женщины. Причина этого кроется в эмоциональной неудовлетворенности, изменении общественных норм, финансовой независимости и изменении отношения к гендерным ролям, пишет Gilmore Health News.

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Одно из самых цитируемых исследований на эту тему принадлежит социологу из Стэнфорда Майклу Розенфельду. В исследовании, представленном на ежегодном собрании Американской социологической ассоциации, он обнаружил, что инициаторами 69% разводов являются женщины. Среди женщин с высшим образованием этот показатель был еще выше — 90%. Это говорит о том, что по мере того, как меняются ожидания женщин от отношений, они все меньше готовы мириться с несчастливыми браками.

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Одним из основных факторов является низкая удовлетворенность браком. Женщины часто сообщают, что чувствуют себя эмоционально обделенными, перегруженными домашними обязанностями или лишенными поддержки со стороны супруга. Исследования показывают, что благодаря более высокому эмоциональному интеллекту они с большей вероятностью распознают и устраняют неудовлетворенность на ранней стадии.

Финансовая независимость также играет свою роль, поскольку сегодня женщины меньше зависят от брака в плане стабильности. Исследование Университета Северной Каролины показало, что мужчины, зарабатывающие значительно больше своих жен, имеют более низкий процент разводов, в то время как финансово обеспеченные женщины чувствуют себя более уверенными в том, что могут уйти.

Неверность — еще одна ключевая причина. Исследования показывают, что женщины становятся менее терпимыми к изменам, особенно по мере снижения социальных и финансовых барьеров для развода.

Развод также может быть "заразным". Исследование 2013 года показало, что если близкая подруга женщины разводится, то вероятность того, что она сделает то же самое, возрастает на 75% в течение двух лет. Сильные сети социальной поддержки делают уход из брака более приемлемым.

Финансовые факторы также влияют на тенденции разводов. Некоторые утверждают, что урегулирование споров стимулирует женщин инициировать развод, особенно в тех юрисдикциях, где они имеют право на большую часть активов своего супруга.

В то же время более состоятельные мужчины, возможно, реже подают на развод из-за финансовых рисков. Шведское исследование лотерей показало, что мужчины, выигравшие в лотерею, реже разводятся, в то время как женщины чаще расстаются со своими браками в таких ситуациях.

В конечном счете, мужчины могут реже подавать на развод не потому, что они более преданы своей семье, а потому, что они боятся финансовых и социальных последствий. Долгосрочный успех брака зависит не от того, кто подает на развод, а от эмоциональной связи, общих ценностей и умения разрешать конфликты разговором. Поскольку гендерные роли и ожидания продолжают меняться, динамика брака и развода также будет меняться, считают ученые.

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