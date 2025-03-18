Истоков оказалось больше: ученые обнаружили утерянную главу в эволюции человека

Наша эволюция от древних приматов до современного человека до сих пор хранит в себе множество тайн от науки. Недавно ученым удалось выяснить, что наше происхождение было вовсе не таким, как принято считать и в нем участвовали другие факторы.

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Новое исследование ученых раскрыло более сложную историю нашей эволюции, чем представлялось ранее. Их научная работа показала, что современные люди не являются продуктом одной предковой линии, а скорее результатом генетического смешения как минимум двух различных популяций. Эти группы разошлись примерно 1,5 миллиона лет назад, а затем вновь объединились около 300 000 лет назад, и каждая из них внесла значительный вклад в генетический состав современного Homo sapiens, пишет University of Cambridge.

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Доктор Тревор Кузинс и профессор Ричард Дурбин из отделения генетики Кембриджского университета возглавили это новаторское исследование, опубликованное в журнале Nature Genetics. Проведенный ими геномный анализ показал, что на долю одной предковой группы приходится около 80% ДНК современного человека, а на долю другой — примерно 20%. Это открытие ставит под сомнение давнюю точку зрения о том, что Homo sapiens произошел от одного непрерывного рода, и говорит о более запутанном эволюционном пути.

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Это открытие согласуется с ранее обнаруженными фактами скрещивания между Homo sapiens и другими гомининами, такими как неандертальцы и денисовцы, которое произошло около 50 000 лет назад. Однако недавно выявленное событие генетического смешения произошло раньше этих взаимодействий, что открывает новый слов в глубокой картине происхождения современного человека.

Исследователи использовали данные проекта "1000 геномов" — глобальной инициативы по секвенированию ДНК различных популяций Африки, Азии, Европы и Америки. Они разработали вычислительный алгоритм под названием "кобраа" для моделирования дивергенции и последующей конвергенции древних человеческих популяций. Этот подход позволил им сделать вывод о наличии предковых популяций, которые, возможно, не оставили никаких физических следов, что позволило по-новому взглянуть на генетический прогресс нашего вида.

Гены, унаследованные от предковой популяции с меньшим вкладом, часто расположены вдали от областей генома, связанных с определенными функциями. Такое распределение говорит о процессе, известном как очищающий отбор, когда естественный отбор со временем удаляет вредные мутации. Примечательно, что некоторые из этих генов, особенно те, что связаны с функциями мозга и обработкой нейронных сигналов, могли сыграть решающую роль в эволюции человека.

Помимо человеческих предков, исследователи применили свой метод к генетическим данным других видов, включая летучих мышей, дельфинов, шимпанзе и горилл. Они обнаружили свидетельства популяционной структуры предков у некоторых из этих видов, что указывает на то, что скрещивание и генетический обмен, вероятно, сыграли значительную роль в появлении новых видов во всем животном царстве.

Эти открытия не только меняют наше представление об эволюции человека, но и подчеркивают запутанную сеть генетических связей, которые сформировали разнообразие жизни на Земле. Авторы заявили, что наша история оказалась гораздо богаче и сложнее, чем они себе представляли.

Около 2% ДНК современных людей неафриканского происхождения унаследовано от неандертальцев. Это генетическое наследие влияет на различные черты характера, включая аспекты нашей иммунной системы и даже некоторые виды поведения.

Ранее Фокус писал о том, что человечество попало в ловушку эволюции и наша природа сыграла с нами злую шутку. В современных реалиях оказалось, что наши преимущества перед другими видами могут в один миг стать нашей ахиллесовой пятой и то, сможем ли мы выбраться из текущей ситуации, зависит полностью от нас.

Также Фокус писал об обнаружении экстраординарного динозавра, являющегося предком современных птиц. Исследователи считают, что найденные в Оксфордшире, Глостершире и Дорсете окаменелости являются первыми в истории примерами теризинозавра и троодонтида на территории Британии.