Создать динозавров снова: почему природа до этого "не додумалась"

До разрушительной катастрофы, которая уничтожила динозавров, именно они были господствующим видом на Земле. Поэтому возникает вопрос: почему эволюция не привела к их повторному появлению?

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Около 66 миллионов лет назад в Землю врезался метеорит, вызвавший катастрофическое событие, которое привело к вымиранию динозавров. Хотя исследователи продолжают обсуждать дополнительные факторы, такие как вулканическая активность или серные облака, удар метеорита остается основным объяснением исчезновения динозавров, пишет IFLScience.

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После этого млекопитающие процветали, заполняя экологические пробелы, оставленные вымершими видами. Учитывая предыдущее доминирование динозавров, возникает логичный вопрос: почему динозавры не эволюционировали снова?

Эволюция — это непредсказуемый процесс, сформированный случайностью и адаптацией. Виды меняются со временем благодаря естественному отбору, генетическим мутациям и давлению окружающей среды, но не существует фиксированного пути, который бы диктовал, какие именно организмы появятся.

Динозавры успешно адаптировались в течение миллионов лет, но когда они исчезли, исчезла и их эволюционная линия. Выжившие животные, например, мелкие млекопитающие, продолжали эволюционировать, в конце концов дав начало тем видам, которые мы видим сегодня.

Вымерший вид не может спонтанно появиться снова, хотя похожая форма может появиться в результате итеративной эволюции. Одним из примеров является альдабра, птица, которая дважды эволюционировала после вымирания. Некоторые ученые исследуют генетические технологии для возрождения вымерших видов, таких как дронты и шерстистые мамонты.

Однако воссоздание динозавров остается за пределами современных научных возможностей. Даже если генетическое секвенирование позволит восстановить вымерших динозавров, это не означает, что мы сможем их возродить.

Некоторые палеонтологи предполагают, что динозавры приходили в упадок еще до катастрофы, возможно, из-за изменений в окружающей среде. Исследование 2016 года показало, что темпы вымирания опережали появление новых видов. Однако последние исследования противоречат этой теории, показывая, что уменьшение разнообразия не привело бы к полному вымиранию.

В то время как некоторые виды, такие как зауроподы, возможно, пришли в упадок, другие процветали и, возможно, существовали бы до сих пор, если бы не столкновение с астероидом. Эволюция могла изменить их внешний вид и поведение, но, по словам палеонтолога из Университета Бата Николаса Р. Лонгрича, их долгая эволюционная история свидетельствует о том, что они не претерпели бы значительных изменений без этого вымирания.

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Однако динозавры никогда не были полностью истреблены. Современные птицы произошли от тероподов, которые выжили благодаря своим небольшим размерам, расположению ареала и способности потреблять семена. В некотором смысле, динозавры сохранились — просто в другой форме.

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