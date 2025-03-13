Неизвестный и неуловимый: древние останки свидетельствуют о существовании еще одного предка человека (фото)

В Испании археологи обнаружили фрагменты черепа, которые привели к неожиданному открытию. Исследовав останки, ученые пришли к выводу, что это — ранее неизвестный вид, который может заполнить пробел в нашем понимании эволюции человека.

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Ученые реконструировали лицо неизвестного предка человека, найденного в Западной Европе, но его официальная классификация остается неопределенной. Окаменелые останки, найденные в 2022 году на археологическом участке Атапуэрка на севере Испании, дают новое понимание ранней эволюции человека, пишет Science Alert.

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Координатор раскопок Роза Уге из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции описывает древнего человека как важное дополнение к хронологии человеческой истории. Неполный череп, состоящий из челюсти и скулы, демонстрирует узкое, плоское лицо с чертами, отличными от других известных человеческих видов той эпохи.

Эти характеристики отличаются от Homo antecessor, вида, который ранее считался древнейшим известным гоминином в Западной Европе, датируемого периодом от 800 000 до 1,2 миллиона лет назад. Зато окаменелость имеет сходство с Homo erectus, ранним видом человека, известным своей миграцией из Африки и использованием орудий труда.

По словам Марии Мартинон-Торрес, директора CENIEH и ведущего исследователя проекта "Атапуэрка", окаменелость была классифицирована как Homo affinis erectus Фото: Nature

Хотя части черепа нашли неподалеку от места обнаружения останков Homo antecessor, структура его лица свидетельствует о том, что он принадлежал к более древнему виду, который, возможно, предшествовал H. antecessor в этом регионе. Некоторые исследователи считают, что эти два вида могли сосуществовать, тогда как другие предполагают, что найденные останки принадлежали более раннему виду, который мигрировал в Европу.

По словам Марии Мартинон-Торрес, директора CENIEH и ведущего исследователя проекта "Атапуэрка", окаменелость классифицирована как Homo affinis erectus. Это определение признает его сходство с Homo erectus, но оставляет открытой возможность того, что он представляет отдельный вид.

Это открытие дополняет наши знания об истории заселения Пиренейского полуострова, в частности, о пробеле в ископаемых останках между временем существования H. affinis erectus и Homo antecessor Фото: Nature

Некоторые эксперты предполагают, что предки этого гоминина мигрировали из Восточной Европы, а не из Африки, поскольку другие археологические находки вдоль этого маршрута содержат останки ранних людей. Наличие ранней человеческой деятельности на краю Европы, датируемой двумя миллионами лет назад, подтверждает теорию о том, что последовательные волны популяций гомининов постепенно расширялись на запад.

На месте раскопок исследователи также обнаружили каменные орудия труда и кости животных со следами порезов, которые указывают на то, что H. affinis erectus использовал орудия для обработки пищи. В комплексе Атапуэрка и раньше находили человеческие артефакты, в частности один зуб возрастом 1,4 миллиона лет, но хорошо сохранившиеся скелетные останки этого периода были редкостью.

На месте раскопок исследователи также обнаружили каменные орудия труда и кости животных со следами порезов, которые указывают на то, что H. affinis erectus использовал орудия для обработки пищи Фото: Maria D. Guillén/IPHES-CERCA

Это открытие дополняет наши знания об истории заселения Пиренейского полуострова, в частности, о пробеле в ископаемых останках между временем существования H. affinis erectus и Homo antecessor. Некоторые ученые предполагают, что климатические изменения привели к временной депопуляции, что позволило новым волнам предков человека прибыть позже. Генетические исследования согласуются с этой теорией, указывая на уменьшение человеческого разнообразия около 900 000 лет назад.

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Раскопки в комплексе Атапуэрка продолжаются, поскольку исследователи ищут больше доказательств для выяснения моделей миграции и стратегий выживания ранних людей в Западной Европе.

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