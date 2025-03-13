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Технологии и наука

Неизвестный и неуловимый: древние останки свидетельствуют о существовании еще одного предка человека (фото)

Homo erectus, Homo antecessor, гоминины, люди, Испания, останки, эволюция
Фото: Nature | В северной Испании археологи обнаружили фрагменты черепа, которые привели к неожиданному открытию

В Испании археологи обнаружили фрагменты черепа, которые привели к неожиданному открытию. Исследовав останки, ученые пришли к выводу, что это — ранее неизвестный вид, который может заполнить пробел в нашем понимании эволюции человека.

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Ученые реконструировали лицо неизвестного предка человека, найденного в Западной Европе, но его официальная классификация остается неопределенной. Окаменелые останки, найденные в 2022 году на археологическом участке Атапуэрка на севере Испании, дают новое понимание ранней эволюции человека, пишет Science Alert.

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Координатор раскопок Роза Уге из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции описывает древнего человека как важное дополнение к хронологии человеческой истории. Неполный череп, состоящий из челюсти и скулы, демонстрирует узкое, плоское лицо с чертами, отличными от других известных человеческих видов той эпохи.

Эти характеристики отличаются от Homo antecessor, вида, который ранее считался древнейшим известным гоминином в Западной Европе, датируемого периодом от 800 000 до 1,2 миллиона лет назад. Зато окаменелость имеет сходство с Homo erectus, ранним видом человека, известным своей миграцией из Африки и использованием орудий труда.

Homo erectus, Homo antecessor, гоминины, люди, Испания, останки, эволюция Fullscreen
По словам Марии Мартинон-Торрес, директора CENIEH и ведущего исследователя проекта "Атапуэрка", окаменелость была классифицирована как Homo affinis erectus
Фото: Nature

Хотя части черепа нашли неподалеку от места обнаружения останков Homo antecessor, структура его лица свидетельствует о том, что он принадлежал к более древнему виду, который, возможно, предшествовал H. antecessor в этом регионе. Некоторые исследователи считают, что эти два вида могли сосуществовать, тогда как другие предполагают, что найденные останки принадлежали более раннему виду, который мигрировал в Европу.

По словам Марии Мартинон-Торрес, директора CENIEH и ведущего исследователя проекта "Атапуэрка", окаменелость классифицирована как Homo affinis erectus. Это определение признает его сходство с Homo erectus, но оставляет открытой возможность того, что он представляет отдельный вид.

Homo erectus, Homo antecessor, гоминины, люди, Испания, останки, эволюция Fullscreen
Это открытие дополняет наши знания об истории заселения Пиренейского полуострова, в частности, о пробеле в ископаемых останках между временем существования H. affinis erectus и Homo antecessor
Фото: Nature

Некоторые эксперты предполагают, что предки этого гоминина мигрировали из Восточной Европы, а не из Африки, поскольку другие археологические находки вдоль этого маршрута содержат останки ранних людей. Наличие ранней человеческой деятельности на краю Европы, датируемой двумя миллионами лет назад, подтверждает теорию о том, что последовательные волны популяций гомининов постепенно расширялись на запад.

На месте раскопок исследователи также обнаружили каменные орудия труда и кости животных со следами порезов, которые указывают на то, что H. affinis erectus использовал орудия для обработки пищи. В комплексе Атапуэрка и раньше находили человеческие артефакты, в частности один зуб возрастом 1,4 миллиона лет, но хорошо сохранившиеся скелетные останки этого периода были редкостью.

Испания, исследования, раскопки, археология, Атапуэрка Fullscreen
На месте раскопок исследователи также обнаружили каменные орудия труда и кости животных со следами порезов, которые указывают на то, что H. affinis erectus использовал орудия для обработки пищи
Фото: Maria D. Guillén/IPHES-CERCA

Это открытие дополняет наши знания об истории заселения Пиренейского полуострова, в частности, о пробеле в ископаемых останках между временем существования H. affinis erectus и Homo antecessor. Некоторые ученые предполагают, что климатические изменения привели к временной депопуляции, что позволило новым волнам предков человека прибыть позже. Генетические исследования согласуются с этой теорией, указывая на уменьшение человеческого разнообразия около 900 000 лет назад.

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Раскопки в комплексе Атапуэрка продолжаются, поскольку исследователи ищут больше доказательств для выяснения моделей миграции и стратегий выживания ранних людей в Западной Европе.

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