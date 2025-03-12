Тайны кельтов: ученые обнаружили древнее поселение, связанное со знаменитым сокровищем (фото)

Обнаруженный в 2012 году кельтский клад из 70 тысяч монет и золотых украшений годами вызывал вопросы, поскольку его обнаружили в местности, в которой до сих пор не находили никаких признаков проживания людей. Однако недавние исследования обнаружили доказательства существования ранее неизвестного кельтского поселения.

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Недавние археологические исследования вблизи Джерси, острова в Ла-Манше у побережья Франции, обнаружили доказательства существования кельтского поселения неподалеку от места обнаружения клада Ле-Катийон II. Это открытие может помочь ответить на давние вопросы об огромном кладе, найденном в 2012 году, пишет Arkeonews.

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Сокровище Ле-Катийон II состояло из примерно 70 000 серебряных монет, золотые торквесы и различные ювелирные изделия и годами озадачивал экспертов из-за того, что его нашли в местности, где ранее не было известных поселений.

Предыдущие теории предполагали, что клад спрятали, чтобы защитить его от наступающих римских войск во время Галльских войн. Однако новые геофизические исследования, проведенные вблизи этого места, обнаружили линейные аномалии, указывающие на присутствие неизвестного кельтского сообщества.

Доктор Эрве Дюваль-Гатиньоль отметил, что обнаруженные закономерности имеют сходство с сельскими поселениями позднего железного века на севере Франции. Это ставит под сомнение предыдущие представления о Джерси как об изолированной территории, вместо этого предполагая, что в середине I века до нашей эры там могли жить кельты. Магнитные аномалии, обнаруженные в этом районе, указывают на наличие столбчатых ям, что усиливает вероятность человеческого жилья.

Магнитные аномалии, обнаруженные в этом районе, указывают на наличие столбчатых ям, что усиливает вероятность человеческого жилья Фото: Scott Miles

Доктор Шон Кингсли, главный редактор канала Wreckwatch, отметил мореходные навыки кельтов, предположив, что сокровище могло быть перевезено с помощью сложных судов, способных преодолевать сложные прибрежные воды острова. Он предположил, что племя кориосолитов, которое традиционно связывают с сокровищем, вероятно, полагалось на передовые морские технологии, чтобы защитить свое богатство.

Последние находки также побудили к переоценке роли Джерси во время Галльских войн. Доктор Фил де Джерси, эксперт по кельтским монетам, предположил, что остров мог рассматриваться как убежище от римской экспансии. Это согласуется с историческими свидетельствами, которые указывают на то, что кориосолиты были частью коалиции, которая сопротивлялась римскому господству, что сделало Джерси стратегическим местом для сохранения их активов.

Коллекция, которая включает золотые статеры, торквесы и даже острия копий поздней бронзы, дает бесценное представление о культурных и экономических связях Европы железного века Фото: Jersey Heritage

Кроме оборонительных преимуществ, значение этого места может распространяться и на духовные верования. Редж Мид, один из первооткрывателей клада, указывал, что природный ландшафт Грувиля мог служить защитной оградой. Исследователи добавили, что кельтские сокровища часто размещали в местах с ритуальным значением. Это повышает вероятность того, что клад связан с религиозными практиками.

Сокровище Ле-Катийон II, также известное как Грувильский клад, содержало примерно 70000 серебряных монет Фото: Sean Kingsley

Сокровище Ле-Катийон II остается одним из важнейших археологических открытий Европы. Коллекция, которая включает золотые статеры, торквесы и даже острия копий поздней бронзы, дает бесценное представление о культурных и экономических связях Европы железного века.

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Поскольку ученые продолжают свои исследования, потенциал для дальнейших раскопок растет. Вопросы об истинном предназначении клада — был ли он подношением или последней попыткой сохранить богатство — остаются без ответа. Доктор Кингсли обратил внимание на таинственность, окружающую это место, отметив возможное влияние традиций предков на его выбор.

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