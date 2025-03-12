Таємниці кельтів: вчені виявили древнє поселення, пов'язане зі знаменитим скарбом (фото)

Виявлений у 2012 році кельтський скарб з 70 тисяч монет та золотих прикрас роками викликав питання, оскільки його виявили в місцевості, в якій досі не знаходили жодних ознак проживання людей. Проте нещодавні дослідження виявили докази існування раніше невідомого кельтського поселення.

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Нещодавні археологічні дослідження поблизу Джерсі, острова в Ла-Манші біля узбережжя Франції, виявили докази існування кельтського поселення неподалік від місця виявлення скарбу Ле-Катійон II. Це відкриття може допомогти відповісти на давні питання про величезний скарб, знайдений у 2012 році, пише Arkeonews.

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Скарб Ле-Катійон II складався з приблизно 70 000 срібних монет, золоті торквеси та різноманітні ювелірні вироби й роками спантеличував експертів через те, що його знайшли в місцевості, де раніше не було відомих поселень.

Попередні теорії припускали, що скарб заховали, щоб захистити його від наступаючих римських військ під час Галльських воєн. Однак нові геофізичні дослідження, проведені поблизу цього місця, виявили лінійні аномалії, що вказують на присутність невідомої кельтської спільноти.

Доктор Ерве Дюваль-Гатіньоль зазначив, що виявлені закономірності мають схожість із сільськими поселеннями пізнього залізного віку на півночі Франції. Це ставить під сумнів попередні уявлення про Джерсі як про ізольовану територію, натомість припускаючи, що в середині I століття до нашої ери там могли жити кельти. Магнітні аномалії, виявлені в цьому районі, вказують на наявність стовпчикових ям, що посилює ймовірність людського житла.

Магнітні аномалії, виявлені в цьому районі, вказують на наявність стовпчикових ям, що посилює ймовірність людського житла Фото: Scott Miles

Доктор Шон Кінгслі, головний редактор каналу Wreckwatch, відзначив морехідні навички кельтів, припустивши, що скарб міг бути перевезений за допомогою складних суден, здатних долати складні прибережні води острова. Він припустив, що плем'я коріосолітів, яке традиційно пов'язують зі скарбом, ймовірно, покладалося на передові морські технології, щоб захистити своє багатство.

Останні знахідки також спонукали до переоцінки ролі Джерсі під час Галльських воєн. Доктор Філ де Джерсі, експерт з кельтських монет, припустив, що острів міг розглядатися як притулок від римської експансії. Це узгоджується з історичними свідченнями, які вказують на те, що коріосоліти були частиною коаліції, яка чинила опір римському пануванню, що зробило Джерсі стратегічним місцем для збереження їхніх активів.

Колекція, яка включає золоті статери, торквеси та навіть вістря списів пізньої бронзи, дає безцінне уявлення про культурні та економічні зв'язки Європи залізного віку Фото: Jersey Heritage

Окрім оборонних переваг, значення цього місця може поширюватися і на духовні вірування. Редж Мід, один із першовідкривачів скарбу, вказував, що природний ландшафт Грувіля міг слугувати захисною огорожею. Дослідники додали, що кельтські скарби часто розміщували в місцях з ритуальним значенням. Це підвищує ймовірність того, що скарб пов'язаний із релігійними практиками.

Скарб Ле-Катійон II, також відомий як грувільський скарб, містив приблизно 70000 срібних монет Фото: Sean Kingsley

Скарб Ле-Катійон II залишається одним із найважливіших археологічних відкриттів Європи. Колекція, яка включає золоті статери, торквеси та навіть вістря списів пізньої бронзи, дає безцінне уявлення про культурні та економічні зв'язки Європи залізного віку.

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Оскільки вчені продовжують свої дослідження, потенціал для подальших розкопок зростає. Питання про справжнє призначення скарбу — чи був він підношенням або останньою спробою зберегти багатство — залишаються без відповіді. Доктор Кінгслі звернув увагу на таємничість, що оточує це місце, відзначивши можливий вплив традицій предків на його вибір.

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