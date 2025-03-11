Знахідка віком 3500 років: на музейній виставці вперше в історії показали унікальний артефакт

У музеї Чорума вперше показали хеттську лляну тканину, яка датується XIV століттям до н. е. Це унікальний артефакт, який зберігся до наших часів завдяки безкисневому середовищу.

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Клаптику хетської лляної тканини, якому 3500 років, вперше виставлено на загальний огляд після того, як його знайшли під час розкопок на археологічній ділянці Сапінува в Туреччині. Цей рідкісний текстильний артефакт дає цінне уявлення про стародавнє ремесло і текстильне виробництво, пише Arkonews.

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Сапінува була ключовим містом бронзового віку в Хетській імперії, розташованим у сучасному Ортакьой, провінція Чорум. Розташоване приблизно за 70 кілометрів від Хаттуси, столиці імперії, місто відігравало важливу роль як релігійний та адміністративний центр.

Місто також функціонувало як військовий центр і час від часу було домом для хетських правителів. Археологічний інтерес до цього місця виник у 1989 році після того, як місцевий фермер знайшов дві клинописні таблички, що спонукало до подальших досліджень, які виявили важливі історичні артефакти.

Хетську лляну тканину виявили у 1995 році під час розкопок під керівництвом професора доктора Мустафи Зюеля та професора доктора Айгюля Зюеля. Як один з небагатьох зразків текстилю, що зберігся з цього періоду в Туреччині, тканина пройшла дослідження у Близькосхідному технічному університеті та Університеті Анкари. Тестування підтвердило її походження з XIV століття до нашої ери. З моменту знахідки тканина дбайливо зберігається в музеї Чорума.

Тканина розміром приблизно 3×3 сантиметри, прикріплена до фрагмента кераміки розміром приблизно 24×20 сантиметрів, була представлена громадськості під час заходу, організованого Асоціацією ділових жінок Чорума.

Губернатор Чорума Алі Чалган наголосив на важливості знахідки, відзначивши три десятиліття зусиль зі збереження артефакту. Він зазначив, що артефакт є свідченням високої майстерності хетської цивілізації, і висловив сподівання, що він надихне на подальші дослідження і привабить відвідувачів.

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Професор доктор Айгюль Зюль, яка відіграла вирішальну роль у збереженні полотна, висловила вдячність усім, хто брав участь у розкопках та консервації артефакту. Вона зазначила, що збереження артефакту в безкисневому середовищі дозволило йому пережити тисячоліття, що робить його відкриття особливо значущим.

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