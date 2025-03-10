Потрібні подальші розкопки: на північному сході Таїланду виявили укріплення стародавнього міста

Вивчаючи 70-літні аерофотознімки міста Накхонратчасіма, археологи виявили земляний насип, що простягається на північ, захід і схід від каналу Тахонг. Дослідники впевнені, що це — залишки стародавнього поселення.

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Археологи виявили ознаки стародавнього поселення під історичним центром міста Накхонратчасіма на північному сході Таїланду. Це відкриття стало можливим завдяки аналізу аерофотознімків, зроблених у 1950-х роках, на яких видно чотиристоронній земляний насип, пише Heritage Daily.

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Дослідницька група на чолі з професором доктором Санті Пайлоплі з Університету Чулалонгкорн визначила, що цей насип передував будівництву старого міста і каналу, створених за часів правління короля Нарая Великого в період Аюттхая.

Розташування насипу під історичним центром дозволяє припустити, що колись він був межею загубленого міста, подібно до інших стародавніх поселень з чотиристоронніми земляними огорожами.

Археологи виявили ознаки стародавнього поселення під історичним центром міста на північному сході Таїланду Фото: The Royal Thai Survey Department

Виявлене місто площею приблизно 3,4 квадратних кілометри було вдвічі більшим за старе місто Накхонратчасіма і значно більшим за аналогічні поселення свого часу.

У заяві для преси Університету Чулалонгкорн зазначається, що набережна збігається з дорогою Чомпол, головною магістраллю, що пролягає від воріт Чумпхон на заході до воріт Фон Лан на сході. Професор доктор Санті Пайлоплі припустив, що південна частина набережної, можливо, пізніше змінена як центральна магістраль міста.

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Хоча ці знахідки дають важливе уявлення про історичний розвиток регіону, професор доктор Санті Пайлоплі зазначив, що для підтвердження інтерпретації даних дистанційного зондування необхідні подальші археологічні дослідження і розкопки.

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