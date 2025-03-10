Нужны дальнейшие раскопки: на северо-востоке Таиланда обнаружили укрепления древнего города

Изучая 70-летние аэрофотоснимки города Накхонратчасима, археологи обнаружили земляную насыпь, простирающуюся на север, запад и восток от канала Тахонг. Исследователи уверены, что это — остатки древнего поселения.

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Археологи обнаружили признаки древнего поселения под историческим центром города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Это открытие стало возможным благодаря анализу аэрофотоснимков, сделанных в 1950-х годах, на которых видна четырехсторонняя земляная насыпь, пишет Heritage Daily.

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Исследовательская группа во главе с профессором доктором Санти Пайлопли из Университета Чулалонгкорн определила, что эта насыпь предшествовала строительству старого города и канала, созданных во времена правления короля Нарая Великого в период Аюттхая.

Расположение насыпи под историческим центром позволяет предположить, что когда-то она была границей затерянного города, подобно другим древним поселениям с четырехсторонними земляными ограждениями.

Археологи обнаружили признаки древнего поселения под историческим центром города на северо-востоке Таиланда Фото: The Royal Thai Survey Department

Обнаруженный город площадью примерно 3,4 квадратных километра был вдвое больше старого города Накхонратчасима и значительно больше аналогичных поселений своего времени.

В заявлении для прессы Университета Чулалонгкорн отмечается, что набережная совпадает с дорогой Чомпол, главной магистралью, пролегающей от ворот Чумпхон на западе до ворот Фон Лан на востоке. Профессор доктор Санти Пайлопли предположил, что южная часть набережной, возможно, позже была изменена как центральная магистраль города.

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Хотя эти находки дают важное представление об историческом развитии региона, профессор доктор Санти Пайлопли отметил, что для подтверждения интерпретации данных дистанционного зондирования необходимы дальнейшие археологические исследования и раскопки.

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