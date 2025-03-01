Затопит целый штат: из озера Юты спустят 90 млрд литров воды, чтобы избежать катастфоры

Чтобы предотвратить затопление больших территорий, ученые планируют спустить из озера Юта почти 90 миллиардов литров воды. Такая необходимость вызвана приближением сезонного таяния снега, поскольку озеро уже почти полное.

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Представители Центрального округа по охране водных ресурсов штата Юта инициировали контролируемый сброс примерно 87 миллиардов литров воды из озера Юта в Большое Соленое озеро. Этот процесс, призванный регулировать уровень воды, предусматривает ежедневный сброс около 1 миллиарда литров по реке Иордан, чтобы поддержать баланс перед ожидаемым сезонным таянием снега и предотвратить потенциальные наводнения, пишет IFLScience.

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Хотя это может показаться огромным количеством воды, это уже третий такой управляемый сброс за последние десять лет. Джин Шоукрофт, генеральный директор Центрального округа охраны водных ресурсов штата Юта, выделил важность проактивных мер в распределении воды.

"Наша работа заключается в том, чтобы всегда следить за тем, где сейчас находится вода и где она должна быть. Это способ для нас действовать на опережение в отношении весеннего стока и сделать все возможное, чтобы обеспечить здоровый уровень воды в озере Юта и Большом Соленом озере", — заявил специалист.

Значительная часть — около 95 процентов водоснабжения штата Юта происходит от таяния снега. Сейчас в регионе Wasatch Front, расположенном в северо-центральной части штата Юта, уровень снежного покрова выше, чем обычно для этого времени года.

По состоянию на 28 февраля озеро было заполнено почти на 96 процентов. Этот показатель несколько ниже прошлогоднего уровня на то же время, но с продолжением таяния снега озеро быстро приближается к своему "компромиссному уровню".

Как только этот порог дотянется, откроются контрольные шлюзы, которые направят избыток воды в реку Иордан. Этот процесс смягчает риск затопления береговой линии и уменьшает потенциальный перелив воды вниз по течению.

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Тогда как озеро Юта готовится к приливу воды, условия для Большого Соленого озера отличаются. Река Иордан — один из его ключевых источников воды, однако ее южный рукав остается ниже оптимального уровня.

Измерения, проведенные 28 февраля, показали, что уровень озера составляет 1 278 метров, что примерно на 1,5 метра ниже его минимального порога. Еще до полного воздействия таяния снега многие водохранилища приближаются к своей максимальной вместимости, что указывает на то, что могут потребоваться дальнейшие корректировки.

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