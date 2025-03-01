Затопить цілий штат: з озера Юти спустять 90 млрд літрів води, щоб уникнути катастфори

Щоб запобігти затопленню великих територій, вчені планують спустити з озера Юта майже 90 мільярдів літрів води. Така необхідність викликана наближенням сезонного танення снігу, оскільки озеро вже майже повне.

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Представники Центрального округу з охорони водних ресурсів штату Юта ініціювали контрольований випуск приблизно 87 мільярдів літрів води з озера Юта до Великого Солоного озера. Цей процес, покликаний регулювати рівень води, передбачає щоденне скидання близько 1 мільярда літрів по річці Йордан, щоб підтримати баланс перед очікуваним сезонним таненням снігу та запобігти потенційним повеням, пише IFLScience.

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Хоча це може здатися величезною кількістю води, це вже третій такий керований скид за останні десять років. Джин Шоукрофт, генеральний директор Центрального округу охорони водних ресурсів штату Юта, виділив важливість проактивних заходів у розподілі води.

"Наша робота полягає в тому, щоб завжди стежити за тим, де зараз знаходиться вода і де вона повинна бути. Це спосіб для нас діяти на випередження щодо весняного стоку і зробити все можливе, щоб забезпечити здоровий рівень води в озері Юта і Великому Солоному озері", — заявив фахівець.

Значна частина — близько 95 відсотків водопостачання штату Юта походить від танення снігу. Зараз в регіоні Wasatch Front, розташованому в північно-центральній частині штату Юта, рівень снігового покриву вищий, ніж зазвичай для цієї пори року.

Станом на 28 лютого озеро було заповнене майже на 96 відсотків. Цей показник дещо нижчий за минулорічні рівні на той самий час, але з продовженням танення снігу озеро швидко наближається до свого "компромісного рівня".

Як тільки цей поріг дотягнеться, відкриються контрольні шлюзи, які спрямують надлишок води в річку Йордан. Цей процес пом'якшує ризик затоплення берегової лінії і зменшує потенційний перелив води вниз за течією.

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Тоді як озеро Юта готується до припливу води, умови для Великого Солоного озера відрізняються. Річка Йордан — одне із його ключових джерел води, проте її південний рукав залишається нижчим від оптимального рівня.

Вимірювання, проведені 28 лютого, показали, що рівень озера становить 1 278 метрів, що приблизно на 1,5 метра нижче його мінімального порогу. Ще до повного впливу танення снігу багато водосховищ наближаються до своєї максимальної місткості, що вказує на те, що можуть знадобитися подальші коригування.

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