Коли океан перестав бути надто кислим для зародження життя: вчені розкрили цей секрет

У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, скільки часу знадобилося земному океану розкислитися достатньо для зародження життя.

Related video

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета зазнала неймовірної кількості змін. Наприклад, припускають, що перші океани Землі були занадто кислими для життя. У новому дослідженні вчені зосередилися на оцінці часових рамках цього процесу, пише IFLScience.

Під час нового дослідження команда з Єльського університету оцінила часові рамки процесів, які це змінили. Результати вказують, що світовий океан достатньо розкислився і досяг потрібного рівня pH для розміщення перших організмів близько 500 мільйонів років.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Сучасні океани Землі злегка лужні, з pH близько 8,1. Додавання вуглекислого газу в атмосферу змінює цей процес — процес відомий як закислення океану — але очікується, що значення залишиться вище за нейтральну точку 7, що теж добре. На жаль, навіть трохи кисліший океан — погана новина для деяких істот, що формують мушлі, але справді кислий океан, навіть трохи, вважається несумісним із життям, оскільки він перешкоджає утворенню органічних молекул.

І все ж таки вчені стверджують, що умови на ранній планеті сприяли утворенню надзвичайно кислих океанів, допоки процеси, спричинені тектонікою плит, не змінили хімію океану. Не змінили хімію океану. За словами першого автора дослідження, доктора Мена Го, який раніше працював у Єльському університеті, для розуміння того, коли життя вперше зародилося на планеті, неймовірно важливо розуміти, як і коли на Землі з'явився океан із більш нейтральним pH.

Під час дослідження Го і професор Цзюнь Коренага підрахували, скільки часу знадобилося б цим процесам, щоб досягти точки, сумісної з життям. Якщо вчені мають рацію, то протягом перших 500 років в історії Землі океани нашої планети не були придатні для формування будь-якої форми життя. Осередки з нижчим pH могли існувати в напівізольованих затоках, де було мало обміну зі світовим океаном, але не набагато далі.

Нове відкриття вчених, по суті, створює парадокс, оскільки вік Землі становить понад 4,5 мільярда років, а молекулярний годинник відносить перші форми життя до 4,2 мільярда років тому — до того, як, на думку вчених, океани стали придатними для життя.

Автори дослідження зазначають, що є кілька варіантів розгадки цього парадокса. По-перше, нова оцінка вчених може бути просто хибною; по-друге, обґрунтованість молекулярного годинника також може бути поставлена під сумнів; по-третє, це може бути відповіддю на запитання, чи почалося життя в гідротермальних джерелах на морському дні або в острівних ставках.

Вчені сходяться на думці, що моделювання довгострокової еволюції кислотності океану — складна проблема, оскільки вона зачіпає майже всі компоненти земної системи: атмосферу, океан, кору і мантію.

Моделюючи швидкість вивітрювання силікатів морського дна і перших протоконтинентів, а також захоплення океаном вуглекислого газу з атмосфери, Го і Коренага оцінюють початковий pH близько 5, досягаючи нейтральності 4 мільярди років тому. Автори дослідження вважають, що їхня робота надалі буде важлива також і для пошуку життя на інших світах.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані ховаються "велетні": вчені не знали про їхнє існування.