Секреты средневекового города: в Германии под городской администрацией сделали новое открытие

В древнем городе Падерборн археологи раскопали карьер XI века. Рядом с ним они раскопали подвальные помещения, высеченные в скале.

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Под историческим центром немецкого города Падерборн, Германия, археологи раскопали ряд подземных сооружений, которые проливают свет на средневековое прошлое города. Раскопки в этом районе, которые начались в ноябре 2024 года, проводятся в преддверии запланированного строительства нового здания городской администрации, пишет Heritage Daily.

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Исследовательская группа, работающая под управлением Регионального объединения Вестфалия-Липпе (LWL), обнаружила карьер, который, вероятно, служил источником строительных материалов для церквей и дворцов Падерборна в течение XI века.

Впоследствии это место также использовали для строительства жилых домов и инфраструктуры. Полная протяженность карьера остается неизвестной, но он граничит с внешней стеной монастыря Абдинггоф, бывшего бенедиктинского аббатства, датируемого тем же периодом.

Рядом с карьером археологи обнаружили несколько подвальных помещений, высеченных непосредственно в скале. Эти подземные пространства, вероятно, служили хранилищами или фундаментами для зданий, возведенных выше.

Руководитель раскопок доктор Хайке Таузендфройнд отметила, что многие находки вмурованы в скалу, а прямоугольные помещения четко идентифицируются как погреба. По словам экспертов LWL, находки предоставляют ценную информацию о том, как карьер постепенно интегрировался в инфраструктуру города.

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Исследователи имеют целью проанализировать слои засыпки, чтобы определить точный график строительства и землепользования в течение веков. Хотя самые глубокие слои карьера еще предстоит исследовать, нынешние раскопки указывают на глубину до пяти метров, по сравнению с аналогичным местом в Кеттерхагене, где карьер достигал восьми метров в глубину.

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