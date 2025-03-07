Секрети середньовічного міста: в Німеччині під міською адміністрацією зробили нове відкриття

У стародавньому місті Падерборн археологи розкопали кар’єр XI століття. Поряд із ним вони розкопали підвальні приміщення, висічені у скелі.

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Під історичним центром німецького міста Падерборн, Німеччина, археологи розкопали низку підземних споруд, які проливають світло на середньовічне минуле міста. Розкопки в цьому районі, які розпочалися в листопаді 2024 року, проводяться напередодні запланованого будівництва нової будівлі міської адміністрації, пише Heritage Daily.

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Дослідницька група, що працює під управлінням Регіонального об'єднання Вестфалія-Ліппе (LWL), виявила кар'єр, який, ймовірно, слугував джерелом будівельних матеріалів для церков і палаців Падерборна впродовж XI століття.

Згодом це місце також використовували для будівництва житлових будинків та інфраструктури. Повна протяжність кар'єру залишається невідомою, але він межує із зовнішньою стіною монастиря Абдінггоф, колишнього бенедиктинського абатства, що датується тим самим періодом.

Поряд із кар'єром археологи виявили кілька підвальних приміщень, висічених безпосередньо в скелі. Ці підземні простори, ймовірно, слугували сховищами або фундаментами для будівель, зведених вище.

Керівник розкопок доктор Хайке Таузендфройнд зазначила, що багато знахідок вмуровані в скелю, а прямокутні приміщення чітко ідентифікуються як льохи. За словами експертів LWL, знахідки надають цінну інформацію про те, як кар'єр поступово інтегрувався в інфраструктуру міста.

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Дослідники мають на меті проаналізувати шари засипки, щоб визначити точніший графік будівництва та землекористування протягом століть. Хоча найглибші шари кар'єру ще належить дослідити, теперішні розкопки вказують на глибину до п'яти метрів, порівнюючи з аналогічним місцем у Кеттергагені, де кар'єр сягав восьми метрів у глибину.

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