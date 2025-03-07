Такого не чекав ніхто: місцеві жителі випадково зробили найвизначніше відкриття в історії Нової Зеландії

На острові Рекоху, Нова Зеландія, місцеві жителі випадково виявили древнє каное — вака. Ця знахідка викликала справжній ажіотаж серед дослідників.

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Під час пошуків деревини на острові Рекоху (острови Чатем) двоє мешканців натрапили на те, що може бути однією з найвизначніших археологічних знахідок Нової Зеландії. Виявлення стародавнього каное вака привернуло інтерес як з боку дослідників, так і місцевої громади, пише Arkeonews.

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Вака — це традиційне полінезійське каное, призначене для океанських подорожей. Ці судна відігравали життєво важливу роль у транспорті, рибальстві та культурних традиціях, символізуючи глибокий зв'язок між полінезійськими громадами та морем. Часто побудовані з витонченою майстерністю, вака уособлюють як інновації, так і дослідження в історії мореплавства.

Знахідка вперше привернула увагу громадськості завдяки фільму "Te Ao With Moana", де журналіст Хікурангі Кіміора Джексон висвітлював історію з місця розкопок. Батько і син, які зробили відкриття, Вінсент і Нікау Дікс, спочатку прийняли похований об'єкт за звичайний шматок деревини. Однак, коли вони розкрили більше секцій, почали вимальовуватися чіткі обриси човна.

"Це все незвичайна деревина; вона дуже добре зроблена і виглядала зовсім новою для мене, тому що вона так добре збереглася", — пояснив Нікау Дікс.

Коли сильний дощ оголив додатковий компонент ваки, вдалося підтвердити автентичність судна. Відтоді знахідка викликала значний ажіотаж серед нечисленного населення острова, залучивши археологів, дослідників і культурологів, які прагнули дізнатися більше.

Батько і син, які зробили відкриття, Вінсент і Нікау Дікс, спочатку прийняли похований об'єкт за звичайний шматок деревини Фото: Vincent Dix

Наразі під час розкопок вдалося виявити близько 400 дерев'яних фрагментів, і є потенціал для подальших відкриттів уздовж берегової лінії. Серед знайденого — характерні різьблення, гравірований обсидіан та плетені мотузки, що свідчить про значний вік ваки. Попередні тести пов'язують деякі фрагменти деревини з місцевими деревами Нової Зеландії, такими як пукатеа, тотара і ріму, що дає підказки про походження судна.

Провідний археолог проєкту Джастін Максвелл назвав це відкриття одним із найважливіших в історії Нової Зеландії.

"Існує так багато історій, які можна розповісти, і ми ще навіть не подряпали поверхню", — зазначив він, виділивши подальші дослідницькі можливості, які відкриває ця знахідка.

Зараз тривають консерваційні роботи, щоб захистити делікатні компоненти ваки. Фахівці ретельно миють, обробляють і консервують кожен артефакт відповідно до його крихкості. Тим часом тривають дискусії між науковцями та місцевими громадами іві та моріорі, які мають власні історичні погляди на походження судна.

Культурний оглядач Том Ланаузе, який походить з Нгаті Мутунга і є нащадком моріорі, вважає, що це може бути пов'язано з морськими традиціями моріорі.

"Я вважаю, що там лежить вака моріорі, але, як кажуть у народі, нехай вака розповість свою історію", — заявив він.

Мауї Соломон, голова Фонду поселення Моріорі Імі, також наголосив на культурному значенні знахідки, відзначивши її важливість у збереженні морської історії корінних народів.

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Ця знахідка дає рідкісний погляд на багаті мореплавні традиції Полінезії, поглиблюючи історичне розуміння і водночас зміцнюючи культурні зв'язки з минулим. Дослідження, що триватимуть далі, можуть виявити історії, давно поховані під піском, поглиблюючи знання про океанську навігацію і заселення Тихого океану.

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