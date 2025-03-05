Єдині вцілілі екземпляри: в Шеффілдському замку виявили унікальні артефакти

У рові Шеффілдського замку археологи виявили унікальні артефакти XVII століття. Дослідники вперше в історії знайшли частину абатиса, древньої оборонної споруди.

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Археологи, які проводять розкопки в Шеффілдському замку, виявили рідкісні дерев'яні кілкові укріплення, датовані XVII століттям, що є першими відомими вцілілими екземплярами з часів громадянської війни в Англії. Ці кілки, знайдені в рові замку, дають уявлення про військові стратегії, які використовували під час конфлікту, пише Heritage Daily.

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Шеффілдський замок спочатку був побудований як укріплення з частоколом після нормандського завоювання у 1066 році. Історичні записи вперше згадують про нього у 1188 році в документі Ральфа Мердака, тодішнього шерифа Дербіширу, про опікунство над Мод де Ловето. Впродовж століть замок приймав у себе кількох видатних діячів, проте найвідомішою була королева Шотландії Марія, яку утримували тут між 1570 і 1584 роками.

Під час Англійської громадянської війни парламентські війська взяли Шеффілд в облогу і врешті-решт захопили твердиню. Пізніше пропозиція Палати громад призвела до її навмисного знищення, щоб запобігти майбутньому військовому використанню.

Нещодавні розкопки під керівництвом Wessex Archaeology виявили дерев'яні кілки довжиною приблизно один метр. Археологи вважають, що вони були частиною абатиса — оборонної споруди з загострених гілок, призначеної для того, щоб перешкоджати наступаючим військам. Ешлі Так, провідний археолог проєкту, відзначила важливість відкриття, наголосивши, що такі оборонні споруди часто згадуються в історичних джерелах, але рідко збереглися у фізичному вигляді.

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"Облога Шеффілдського замку закінчилася в серпні 1644 року через десять днів, що призвело до його остаточного руйнування, — пояснила дослідниця. — Хоча ці кілки не змогли запобігти падінню замку, вони дають цінне уявлення про суворі реалії війни і покращують наше розуміння цієї бурхливої глави в історії Шеффілда".

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