Единственные уцелевшие экземпляры: в Шеффилдском замке обнаружили уникальные артефакты

Во рву Шеффилдского замка археологи обнаружили уникальные артефакты XVII века. Исследователи впервые в истории нашли часть аббатиса, древнего оборонительного сооружения.

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Археологи, проводящие раскопки в Шеффилдском замке, обнаружили редкие деревянные колковые укрепления, датированные XVII веком, что является первыми известными уцелевшими экземплярами со времен гражданской войны в Англии. Эти колья, найденные во рву замка, дают представление о военных стратегиях, которые использовали во время конфликта, пишет Heritage Daily.

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Шеффилдский замок был первоначально построен как укрепление с частоколом после нормандского завоевания в 1066 году. Исторические записи впервые упоминают о нем в 1188 году в документе Ральфа Мердака, тогдашнего шерифа Дербишира, об опекунстве над Мод де Ловето. На протяжении веков замок принимал у себя нескольких выдающихся деятелей, однако самой известной была королева Шотландии Мария, которую удерживали здесь между 1570 и 1584 годами.

Во время Английской гражданской войны парламентские войска осадили Шеффилд и в конце концов захватили крепость. Позже предложение Палаты общин привело к ее преднамеренному уничтожению, чтобы предотвратить будущее военное использование.

Недавние раскопки под руководством Wessex Archaeology обнаружили деревянные колья длиной примерно один метр. Археологи считают, что они были частью абатиса — оборонительного сооружения из заостренных ветвей, предназначенного для того, чтобы препятствовать наступающим войскам. Эшли Так, ведущий археолог проекта, отметила важность открытия, подчеркнув, что такие оборонительные сооружения часто упоминаются в исторических источниках, но редко сохранились в физическом виде.

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"Осада Шеффилдского замка закончилась в августе 1644 года через десять дней, что привело к его окончательному разрушению, — пояснила исследовательница. — Хотя эти колья не смогли предотвратить падение замка, они дают ценное представление о суровых реалиях войны и улучшают наше понимание этой бурной главы в истории Шеффилда".

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