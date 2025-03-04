Древнейший город бронзового века: археологи провели масштабные раскопки в Синьцзяне (фото)

Во время раскопок в Синьцзяне, Китай, археологи сделали многочисленные открытия, которые раскрывают роль региона в развитии торговых сетей прошлого. Ученые нашли многочисленные артефакты разных эпох, которые охватывают тысячи лет.

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Недавние раскопки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая позволили по-новому взглянуть на историческое значение региона и его роль в древних торговых сетях. Исследователи обнаружили артефакты, которые раскрывают прошлое региона и связи с цивилизациями Евразии, пишет Arkeonews.

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За последний год Институт культурных реликвий и археологии в Синьцзяне осуществлял надзор за 135 проектами, включая обследование и раскопки, для поддержки крупных инфраструктурных разработок.

Кроме того, 15 целевых раскопок было проведено в сотрудничестве с такими учреждениями, как Институт археологии Китайской академии общественных наук, сообщил Ли Вэньин, директор института, во время январской пресс-конференции.

Находки охватывают различные периоды, от бронзового века до династии Юань (1271-1368), предлагая более глубокое понимание ранних поселений, культурных обменов и религиозного разнообразия в регионе. На археологическом участке Хуста в уезде Вэньцюань исследователи раскопали нож из сплава олова и бронзы, один из древнейших бронзовых артефактов, найденных в Китае.

Это место, расположенное у подножия Алтайских гор, занимает большую территорию с руинами древних сооружений, захоронений и оборонительных форпостов, которым примерно 3600 лет.

Храм Моэр в Кашгаре, который, как полагают, был основан в III веке, предоставил новые подробности о раннем распространении буддизма в Китае Фото: China Daily

Недавно открытое кладбище, расположенное примерно в 2 километрах к юго-востоку от центральных руин, имеет возраст от 4 600 до 4 800 лет, что делает его одним из древнейших известных мест бронзового века в Синьцзяне. Могильник состоит из прямоугольного обнесенного камнем кургана размером 23 на 25 метров и высотой 1,2 метра, ориентированного немного на юг от запада.

До этого открытия подобные захоронения середины бронзового века находили преимущественно в горах Алтая, почти в 1000 километрах от Хусты. Могила из Хусты расширяет известные рамки таких погребальных практик до западных гор Тянь-Шаня, углубляя понимание раннего культурного развития региона.

Артефакты, найденные на этом месте, включают глиняную посуду, деревянные предметы, каменные скипетры, наконечники стрел и декоративные предметы, иллюстрирующие богатое культурное наследие. Поселение Хуста является частью более широкой сети памятников бронзового века в бассейне реки Бортала — территории, известной своими взаимодействиями между Центральной Азией и внутренним Китаем.

Раскопки с 2016 года также обнаружили останки ранних одомашненных лошадей, а молекулярный анализ подтвердил их присутствие среди древнейших найденных в Китае. Остатки проса и пшеницы, а также керамические изделия, связанные с Андроновской культурой, указывают на то, что торговые и культурные связи в Евразийской степи были уже хорошо налажены в XVII веке до нашей эры.

Артефакты, найденные на этом месте, включают глиняную посуду, деревянные предметы, каменные скипетры, наконечники стрел и декоративные предметы, иллюстрирующие богатое культурное наследие Фото: China Daily

Археология также принесла значительные открытия в Синьцзяне. Раскопки руин Ушитуэр в городе Кука, датируемые периодом правления династий Вэй, Цзинь и Тан, обнаружили фрагменты буддийских статуй и фресок, подчеркивающих раннее буддийское влияние в регионе.

Руины Бейтинга, ранее известного как город Башбалик, были определены как важный политический и культурный центр вдоль Шелкового пути, а продолжающиеся раскопки, как ожидается, позволят узнать больше о его историческом развитии.

Храм Моэр в Кашгаре, который, как полагают, был основан в III веке, предоставил новые подробности о раннем распространении буддизма в Китае, демонстрируя архитектурные элементы, подвергшиеся влиянию Центральных равнин.

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Поскольку археологические исследования в Синьцзяне продолжаются, следующие проекты будут сосредоточены на руинах древнего города Лулан и остатках древнего Куча, что еще больше расширит знания об исторической сложности региона.

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