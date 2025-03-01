Простояв тысячи лет: строители восстановили древний маяк императора Нерона (фото)

Маяк, построенный римским императором Нероном в 64 году нашей эры, был разрушен в 1481 году в результате землетрясения на Родосе и цунами. Однако скоро он снова зажжет свет для моряков.

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Старинный маяк в Патаре, построенный во времена правления римского императора Нерона, а впоследствии разрушенный природными катаклизмами, приближается к завершающей стадии реставрации. Используя оригинальные камни, специалисты вскоре восстановят величественное сооружение-указатель, пишет Arkeonews.

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Расположенная на юго-западе турецкой провинции Анталия, Патара имеет историческое и археологическое значение. Когда-то этот древний город был столицей Ликийского союза, а также важным портом и торговым центром.

Патара известна своими хорошо сохранившимися руинами, в частности театром, храмами и древним маяком, который построили для того, чтобы направлять моряков в их путешествиях. Сейчас маяк, невероятное произведение древней инженерии, находится на завершающей стадии реконструкции.

Инициатива по реставрации началась в 2020 году, когда Министерство культуры и туризма объявило этот год "Годом Патары" в честь древнего города.

Ученые обнаружили тысячи оригинальных строительных камней, которые тщательно исследовали и укрепили перед тем, как их снова установили на конструкцию. В регионе создали специальное помещение для обработки и подготовки камней к повторному монтажу.

Строители также установили купол маяка с надписью "Я — император Нерон. Я построил этот маяк для безопасности моряков", а также рельефом дельфина.

Маяк простоял 1300 лет

Маяк, построенный римским императором Нероном в 64 году нашей эры Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Доктор Шевкет Акташ, руководитель раскопок древнего города Патара, рассказал, что оригинальные камни маяка обнаружили еще в 2004 году во время исследований под руководством профессора, доктора Хаввы Ишкана Ишика.

"Профессор, доктор Хавва Ишкан Ишик руководил этим процессом от начала до конца. Маяк состоит из квадратного подиума и двух соединенных между собой цилиндров на главной скале в центре. На платформе над маяком также горел костер. Сейчас мы близки к завершению этой зоны и его купола. Там есть две специальные надписи, которые приписывают императору Нерону и ликийскому губернатору Сексту Марку Приску", — сказал он.

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Исследователь добавляет: "Маяк простоял 1300 лет и разрушился в результате землетрясения. Это очень важная ценность для археологии и научного сообщества. Мы верим, что туристы будут приезжать именно для того, чтобы увидеть маяк. Этот маяк сделает значительный вклад в научное сообщество и привлечет много посетителей в Патару после того, как зажжется первый свет".

Известно, что маяк, построенный римским императором Нероном в 64 году нашей эры, был разрушен в 1481 году в результате землетрясения на Родосе и последовавшего за ним цунами, а его руины со временем затерялись среди песчаных дюн в районе гавани.

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