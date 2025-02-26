Единственное известное место: ученые обнаружили центр по производству обсидиановых зеркал в Анатолии (фото)

Исследуя древнее поселение в Турции, археологи обнаружили центр производства обсидиановых зеркал. Эти артефакты, изготовленные из вулканического стекла, были не для ежедневного использования, однако имели сакральную ценность.

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Недавно ученые исследовали производство и использование обсидиановых зеркал в Тепечик-Чифтлик, археологическом памятнике в Анатолии, Турция. Эти зеркала, изготовленные из вулканического стекла, являются редкими артефактами, связанными с символической и церемониальной ролью, а не с практическим использованием, пишет Arkeonews.

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Исследование показало, что обсидиановые зеркала — чрезвычайно редкие: только 56 известных образцов найдено на шести участках в Центральной Анатолии и на одном в Леванте.

Обсидиановые зеркала — чрезвычайно редкие Фото: Alice Vinet

Эти зеркала скорее всего были символами статуса или церемониальными предметами, а не функциональными инструментами. Их обнаружение в погребальном и ритуальном контекстах указывает на более глубокое символическое значение, возможно, связанное с духовными верованиями или социальной иерархией.

Тепечик-Чифтлик, заселенный от неолита до раннего энеолита (примерно от 7000 до 6000 лет до н. э.) и расположенный на равнине Мелендиз в Каппадокии, играл ключевую роль в производстве этих зеркал.

Раскопки обнаружили не только готовые зеркала, но и заготовки на разных этапах производства, что позволило исследователям реконструировать производственный процесс. Это делает Тепечик-Чифтлик единственным местом, где местное производство обсидиановых зеркал было достоверно задокументировано, в то время как другие места, вероятно, импортировали готовую продукцию.

Процесс производства был сложным и включал по меньшей мере восемь отдельных этапов. Он начинался с выбора куска обсидиана с плоской поверхностью и полукруглой формой. Затем края обтачивали, а поверхность полировали все более мелкими абразивами, в частности песком или пеплом, смешанными с водой, жиром и кожей. Некоторые зеркала дополнительно полировали мягкими тканями, чтобы усилить их блеск.

Обнаружение зеркал в разных контекстах указывает на их многофункциональную роль. Например, в Чатал-Хююк зеркала обнаружили вместе с яркими пигментами в гробницах, что намекает на их использование в ритуалах, связанных со смертью и потусторонней жизнью.

Некоторые исследователи предполагают, что эти зеркала были не только декоративными, но и могли служить сигнальными устройствами или инструментами для перенаправления света. Однако преобладает мнение, что они были символами статуса, зарезервированными для элитных лиц из-за их сложного изготовления и ограниченного распространения.

Перемещение этих зеркал между регионами также указывает на существование ранних торговых сетей. Большинство зеркал, найденных в Анатолии, вероятно, изготовлены в Тепечик-Чифтлик и перевезены в такие поселения, как Чатал-Хююк и Акарчай-Тепе, о чем свидетельствует отсутствие заготовок зеркал на этих объектах.

Зато зеркала, найденные в Домузтепе и Тель-Кабри, вдали от природных источников обсидиана, свидетельствуют о торговле на большие расстояния, что демонстрирует ценность этих предметов в древних обществах.

Для изучения зеркал исследователи использовали передовой технологический анализ, изучая следы от ударов и характер износа, чтобы понять технику производства и потенциальные функции. В исследовании использовали стереоскопические и металлографические микроскопы с увеличением от 10-кратного до 500-кратного, чтобы выявить следы производства и использования.

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Исследование дает важное представление о технологических знаниях и культурных практиках древних анатолийских обществ. Эти находки демонстрируют важность междисциплинарных подходов в археологии и открывают новые пути для изучения древних обществ.

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