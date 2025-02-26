Статер Креза: как золото лидийского царя изменило сегодняшний мир

2500 лет назад лидийский царь Крез сделал то, что изменило весь наш мир. Он ввел первую в мире денежную систему со стандартизированным весом и ценностью монет.

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В середине VI века до нашей эры отчеканили первую в мире золотую монету, ознаменовавшую важную веху в финансовой истории: создание золотого стандарта. Эта монета, известная как статер или крейсер, была отчеканена в Лидии, регионе, который сейчас является частью западной Турции, пишет Live Science.

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Введение этой монеты изменило способ управления богатством и торговлей, заложив основу для современных денежных систем. Царь Лидии Крез, правивший в 560-546 годах до н. э., сыграл решающую роль в этом развитии. Имея доступ к богатым месторождениям золота на реке Пактол, Крез расширил свою власть, наладив дипломатические и торговые связи с Египтом, Грецией и Вавилоном.

Крез, царь Лидии (Клод Виньон, 1629, масло, холст) Фото: Вікіпедія

Этой международной торговле способствовало использование монет — концепция, которую впервые ввел его отец, Алиатт, около 650 года до н. э. Однако Алиатт использовал для своих монет электрум — природный сплав золота и серебра. Поскольку соотношение золота к серебру в электруме менялось, стоимость этих монет была непостоянной, что вызывало неопределенность в торговле.

Чтобы решить эту проблему, Крез ввел надежную валютную систему, переделывая электрум на отдельные золотые и серебряные монеты. Он создал мастерские в Сардах, столице Лидии, чтобы стандартизировать эти монеты, обеспечив их одинаковый вес и стоимость. Эти первые монеты, весом 10,7 грамма, установили фиксированный обменный курс между золотом и серебром.

Такое нововведение создало первую в мире денежную систему из двух металлов и стало первым примером золотого стандарта. Монеты содержали изображения льва и быка на одной стороне, которые, возможно, символизировали два металла. На обратной стороне монеты имели углубление для подтверждения подлинности. Этот стандартизированный подход к валюте вскоре был принят во всем античном мире.

Влияние монетной системы Креза было далеко идущим, даже после того, как он потерял свое царство в пользу Персии в 546 году до н. э. Выражение "такой же богатый, как Крез" сохранилось как свидетельство его богатства и экономического наследия, которое он оставил после себя.

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Введя стабильную и надежную валюту, Крез не только повысил эффективность торговли, но и определил будущее финансовых систем, влияя на экономику еще долго после своего правления.

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