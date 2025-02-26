Статер Креза: як золото лідійського царя змінило сьогоднішній світ

2500 років тому лідійський цар Крез зробив те, що змінило весь наш світ. Він запровадив першу у світі грошову систему зі стандартизованою вагою та цінністю монет.

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У середині VI століття до нашої ери викарбували першу у світі золоту монету, що ознаменувала важливу віху у фінансовій історії: створення золотого стандарту. Ця монета, відома як статер або крейсер, була викарбувана в Лідії, регіоні, який зараз є частиною західної Туреччини, пише Live Science.

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Запровадження цієї монети змінило спосіб управління багатством і торгівлею, заклавши основу для сучасних грошових систем. Цар Лідії Крез, який правив у 560-546 роках до н. е., відіграв вирішальну роль у цьому розвитку. Маючи доступ до багатих родовищ золота на річці Пактол, Крез розширив свою владу, налагодивши дипломатичні та торгівельні зв'язки з Єгиптом, Грецією та Вавилоном.

Крез, Клод Віньйон Фото: Википедия

Цій міжнародній торгівлі сприяло використання монет — концепція, яку вперше запровадив його батько, Аліатт, близько 650 року до н. е. Однак Аліатт використовував для своїх монет електрум — природний сплав золота і срібла. Оскільки співвідношення золота до срібла в електрумі змінювалося, вартість цих монет була непостійною, що спричиняло невизначеність у торгівлі.

Щоб розв'язати цю проблему, Крез запровадив надійнішу валютну систему, переробляючи електрум на окремі золоті та срібні монети. Він створив майстерні в Сардах, столиці Лідії, щоб стандартизувати ці монети, забезпечивши їхню однакову вагу та вартість. Ці перші монети, вагою 10,7 грама, встановили фіксований обмінний курс між золотом і сріблом.

Таке нововведення створило першу у світі грошову систему з двох металів і стало першим прикладом золотого стандарту. Монети містили зображення лева і бика на одному боці, які, можливо, символізували два метали. На зворотному боці монети мали заглиблення для підтвердження автентичності. Цей стандартизований підхід до валюти незабаром був прийнятий в усьому античному світі.

Вплив монетної системи Креза був далекосяжним, навіть після того, як він втратив своє царство на користь Персії у 546 році до н. е. Вираз "такий же багатий, як Крез" зберігся як свідчення його багатства та економічної спадщини, яку він залишив по собі.

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Запровадивши стабільну та надійну валюту, Крез не лише підвищив ефективність торгівлі, але й визначив майбутнє фінансових систем, впливаючи на економіку ще довго після свого правління.

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