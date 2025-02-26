Статер Креза: як золото лідійського царя змінило сьогоднішній світ
2500 років тому лідійський цар Крез зробив те, що змінило весь наш світ. Він запровадив першу у світі грошову систему зі стандартизованою вагою та цінністю монет.
У середині VI століття до нашої ери викарбували першу у світі золоту монету, що ознаменувала важливу віху у фінансовій історії: створення золотого стандарту. Ця монета, відома як статер або крейсер, була викарбувана в Лідії, регіоні, який зараз є частиною західної Туреччини, пише Live Science.
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Запровадження цієї монети змінило спосіб управління багатством і торгівлею, заклавши основу для сучасних грошових систем. Цар Лідії Крез, який правив у 560-546 роках до н. е., відіграв вирішальну роль у цьому розвитку. Маючи доступ до багатих родовищ золота на річці Пактол, Крез розширив свою владу, налагодивши дипломатичні та торгівельні зв'язки з Єгиптом, Грецією та Вавилоном.
Цій міжнародній торгівлі сприяло використання монет — концепція, яку вперше запровадив його батько, Аліатт, близько 650 року до н. е. Однак Аліатт використовував для своїх монет електрум — природний сплав золота і срібла. Оскільки співвідношення золота до срібла в електрумі змінювалося, вартість цих монет була непостійною, що спричиняло невизначеність у торгівлі.
Щоб розв'язати цю проблему, Крез запровадив надійнішу валютну систему, переробляючи електрум на окремі золоті та срібні монети. Він створив майстерні в Сардах, столиці Лідії, щоб стандартизувати ці монети, забезпечивши їхню однакову вагу та вартість. Ці перші монети, вагою 10,7 грама, встановили фіксований обмінний курс між золотом і сріблом.
Таке нововведення створило першу у світі грошову систему з двох металів і стало першим прикладом золотого стандарту. Монети містили зображення лева і бика на одному боці, які, можливо, символізували два метали. На зворотному боці монети мали заглиблення для підтвердження автентичності. Цей стандартизований підхід до валюти незабаром був прийнятий в усьому античному світі.
Вплив монетної системи Креза був далекосяжним, навіть після того, як він втратив своє царство на користь Персії у 546 році до н. е. Вираз "такий же багатий, як Крез" зберігся як свідчення його багатства та економічної спадщини, яку він залишив по собі.
Запровадивши стабільну та надійну валюту, Крез не лише підвищив ефективність торгівлі, але й визначив майбутнє фінансових систем, впливаючи на економіку ще довго після свого правління.
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