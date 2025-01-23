Від Македонського до Трампа: як монети стали інструментом влади й пропаганди (фото)

Криптовалюта $TRUMP, створена командою американського президента Дональда Трампа, стала яскравим прикладом використання грошей задля пропаганди. Хоча ця історія видається новою, гроші стали інструментом влади задовго до сучасних правителів.

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Можливо, ми не часто замислюємося над походженням грошей, але їхній винахід має глибоке історичне значення. Близько 2600 років тому лідійські царі почали карбували монети зі своїм гербом, які стали стандартною валютою, хоча їхня номінальна вартість часто перевищувала реальну вартість металу, пише Phys.org.

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Нещодавній приклад — криптовалюта $TRUMP, названа на честь нинішнього президента США, капіталізація якої сягнула понад 8 мільярдів доларів. Втім, використання валюти як інструменту влади та пропаганди не є чимось новим. Монети історично слугували не лише засобом обміну, але й платформою для поширення послань правителів.

Александр Македонський став першим, хто розмістив власне зображення на грецьких монетах — привілей, який раніше був зарезервований для зображень богів. Цей сміливий крок узгоджувався з його самопроголошеним божественним статусом, підтвердженим єгипетським оракулом. Його монети з портретом, прикрашеним рогами барана Аммона, символізували його божественне походження як сина Зевса.

На зворотному боці була зображена Афіна, вісника перемоги, зі списом і щитом — чітке послання про прихильність Александра до богів і військову перевагу. Ці монети також фінансували його армії, зміцнюючи його імідж по всій величезній імперії.

Римляни піднесли монетну пропаганду до рівня мистецтва. Яскравим прикладом є монета Юлія Цезаря, викарбувана на піку його могутності у 44 році до нашої ери. На одному боці монети був зображений його портрет із написом "Диктатор на віки вічні", а на реверсі — Венера, його міфічна прародителька, з символом перемоги в руках.

Яскравим прикладом є монета Юлія Цезаря Фото: Wikimedia Commons

Це зображення фактично коронувало його на царство, що було прямою образою ідеалів Римської республіки. Його вбивство через місяць на березневі іди призвело до появи ще однієї культової монети Марка Юнія Брута, присвяченої смерті Цезаря. На цій монеті були зображені кинджали, що символізували вбивство, і пілей, головний убір, що уособлював свободу, що демонструвало виправдання змовників за їх дії.

Монети також відігравали певну роль у єврейському спротиві римському пануванню. Під час Першого єврейського повстання 66 року н. е. повстанці випустили власну валюту з написами на кшталт "Шекель Ізраїлю, рік 3" та "Єрусалим Святий", наголошуючи на своїй незалежності.

Коли римляни придушили повстання, імператор Веспасіан викарбував монети, на яких були зображені переможені єврейські фігури, що символізували перемогу Риму. Ці монети циркулювали у Юдеї протягом десятиліть, слугуючи нагадуванням про римське панування.

Хоча сучасні монети і банкноти отримують свою цінність від державного забезпечення, а не від внутрішньої цінності, вони залишаються інструментами впливу. Це видно на прикладі приватних монетних дворів, які випускають пам'ятні монети, наприклад, із зображенням громадських діячів.

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Історія грошей, від лідійських монет до сучасної криптовалюти, відображає, як валюта виходить за межі свого економічного призначення і стає потужним символом влади, амбіцій та пропаганди. Їх еволюція продовжує формувати суспільства і впливати на сприйняття світу.

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