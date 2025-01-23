От Македонского до Трампа: как монеты стали инструментом власти и пропаганды (фото)

Криптовалюта $TRUMP, созданная командой американского президента Дональда Трампа, стала ярким примером использования денег для пропаганды. Хотя эта история кажется новой, деньги стали инструментом власти задолго до современных правителей.

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Возможно, мы не часто задумываемся над происхождением денег, но их изобретение имеет глубокое историческое значение. Около 2600 лет назад лидийские цари начали чеканить монеты со своим гербом, которые стали стандартной валютой, хотя их номинальная стоимость часто превышала реальную стоимость металла, пишет Phys.org.

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Недавний пример — криптовалюта $TRUMP, названная в честь нынешнего президента США, капитализация которой достигла более 8 миллиардов долларов. Впрочем, использование валюты как инструмента власти и пропаганды не является чем-то новым. Монеты исторически служили не только средством обмена, но и платформой для распространения посланий правителей.

Александр Македонский стал первым, кто разместил собственное изображение на греческих монетах — привилегия, которая ранее была зарезервирована для изображений богов. Этот смелый шаг согласовывался с его самопровозглашенным божественным статусом, подтвержденным египетским оракулом. Его монеты с портретом, украшенным рогами барана Аммона, символизировали его божественное происхождение как сына Зевса.

На оборотной стороне была изображена Афина, вестница победы, с копьем и щитом — четкое послание о приверженности Александра к богам и военном превосходстве. Эти монеты также финансировали его армии, укрепляя его имидж по всей огромной империи.

Римляне возвели монетную пропаганду до уровня искусства. Ярким примером является монета Юлия Цезаря, отчеканенная на пике его могущества в 44 году до нашей эры. На одной стороне монеты был изображен его портрет с надписью "Диктатор на веки вечные", а на реверсе — Венера, его мифическая прародительница, с символом победы в руках.

Ярким примером является монета Юлия Цезаря Фото: Wikimedia Commons

Это изображение фактически короновало его на царство, что было прямым оскорблением идеалов Римской республики. Его убийство через месяц на мартовские иды привело к появлению еще одной культовой монеты Марка Юния Брута, посвященной смерти Цезаря. На этой монете были изображены кинжалы, символизирующие убийство, и пилей, головной убор, олицетворявший свободу, что демонстрировало оправдание заговорщиков за их действия.

Монеты также играли определенную роль в еврейском сопротивлении римскому господству. Во время Первого еврейского восстания 66 года н. э. повстанцы выпустили собственную валюту с надписями вроде "Шекель Израиля, год 3" и "Иерусалим Святой", подчеркивая свою независимость.

Когда римляне подавили восстание, император Веспасиан отчеканил монеты, на которых были изображены побежденные еврейские фигуры, символизирующие победу Рима. Эти монеты циркулировали в Иудее в течение десятилетий, служа напоминанием о римском господстве.

Хотя современные монеты и банкноты получают свою ценность от государственного обеспечения, а не от внутренней ценности, они остаются инструментами влияния. Это видно на примере частных монетных дворов, которые выпускают памятные монеты, например, с изображением общественных деятелей.

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История денег, от лидийских монет до современной криптовалюты, отражает, как валюта выходит за пределы своего экономического назначения и становится мощным символом власти, амбиций и пропаганды. Их эволюция продолжает формировать общества и влиять на восприятие мира.

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