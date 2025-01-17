До сих пор такого не было: археологи впервые в истории нашли артефакты народа Каска (фото)

О народе Каска, который населял север Анатолии в эпоху бронзы, известно только из хеттских исторических записей. Однако недавно археологи впервые нашли артефакты, которые непосредственно связаны с этими племенами.

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Во время раскопок в пещере Иньоню, расположенной на севере Турции, археологи обнаружили артефакты бронзового века, которые могут быть первыми материальными свидетельствами существования народа Каска. Об этом народе до сих пор было известно только из хеттских записей, пишет Arkeonews.

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Каска, также известные как касканы, гагсы или каскии, были древней группой, населявшей отдаленные долины между северными границами Хеттского царства и Черным морем. Согласно историческим записям, они занимались свиноводством и ткачеством льна, но не оставили письменности или постоянных городов.

Археологи впервые нашли артефакты, которые непосредственно связаны с народом Каска Фото: Assoc. Prof. Hamza Ekmen

Исторические записи из хеттских источников изображают каскейцев как грозных нападающих, которые, пользуясь преимуществами горной местности, совершали набеги на Хеттскую империю. Около 1400 года до н. э. они успешно захватили ключевые хеттские религиозные города, в частности Нерик и Зальпу, закрепив свое место в истории как постоянный противник империи.

Третий слой пещеры Иньоню, датируемый поздним бронзовым веком (1650-1200 гг. до н. э.), обнаружил важные артефакты, которые связаны с этим малоизвестным народом. Хамза Экмен, научный руководитель раскопок, отметил, что найденные объекты, включая инструменты, оружие и печати, имеют сходство с артефактами хеттской эпохи, но выделяются своими уникальными характеристиками, что свидетельствует об их культурной идентичности.

Раскопки в пещере Иньоню также выявили ее значение как древнейшего известного поселения в западном Причерноморье, с доказательствами проживания людей, еще 6 500 лет назад, в эпоху энеолита. Археологи нашли предметы из пяти различных периодов поселения, в том числе материалы, связанные с хеттами, доминирующей цивилизацией позднего бронзового века. Среди найденных артефактов — кинжал, идентичный кинжалу, найденному в хеттском городе Шапинова, и деревянные платформы, которые, как полагают, служили хранилищами или жилыми помещениями.

Экмен отметил важность этих открытий для будущих исследований, заявив, что пещера Иньоню может быть первым археологическим памятником, который может быть напрямую связан с народом Каска. "Расположение пещеры и артефакты тесно связаны с описаниями в хеттских текстах, что является важным доказательством существования Каска", — пояснил он.

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Это место, которое сейчас находится под охраной, продолжает оставаться центром археологических исследований. Раскопки направлены на дальнейшее раскрытие тайн, окружающих Каска и их взаимодействие с соседними цивилизациями, что дает ценную информацию об истории Анатолии.

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