Неразгаданная тайна Домов Дракона: кто и зачем их построил (фото)

В самом сердце второго по величине острова Греции, Эвбеи, скрывается тайна — 23 древние мегалитические сооружения, известные как Дома Дракона. Ученые не знают, кто их построил, и имеются одни лишь теории относительно назначения этих памятников.

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Одной из неразгаданных тайн Древней Греции являются Дома Дракона — мегалитические сооружения неизвестного происхождения. Расположенные в горных районах Охи и Стира, эти загадочные сооружения, датируемые доклассическим периодом Древней Греции, продолжают озадачивать исследователей, пишет Arkeonews.

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Дома Дракона, или "дракоспиты", получили свое название не от мифических существ, а от термина, которым местное население называло людей с невероятной силой Фото: Wikiwand

Дома Дракона, или "дракоспиты", получили свое название не от мифических существ, а от термина, которым местное население называло людей с невероятной силой. Наложенные друг на друга камни, часто монолитные и прямоугольные, образуют прочные сооружения, напоминающие пирамиды. Несмотря на отсутствие фундаментов, эти сооружения выдержали испытание временем и дошли до наших дней невредимыми.

Одним из самых необычных аспектов этих древних сооружений является их размещение на большой высоте, часто превышающей 1 400 метров. Например, из Дома Дракона на горе Охи открывается панорамный вид на окружающую местность, что наводит на мысль о его назначении, связанном с наблюдением или обороной.

Таинственности добавляет конструкция крыши, которая включает отверстие, позволяющее солнечному или лунному свету попадать внутрь — особенность, напоминающая древние астрономические практики.

Эти сооружения выдержали испытание временем и дошли до наших дней невредимыми Фото: Wikiwand

Английский географ Джон Хокинс был первым исследователем Дома Дракона на горе Охи в XIX веке. Он предположил, что это место служило храмом. Дальнейшие исследования измерили размеры и ориентацию сооружений, обнаружив возможную привязку к восходу Сириуса около 1100 года до нашей эры.

Это открытие подтверждает теории о том, что дома могли функционировать как места поклонения или ранние обсерватории. Археологические находки, включая керамику, кости животных и надписи, также свидетельствуют о том, что их использовали в течение нескольких веков.

Местные традиции предлагают различные интерпретации Домов Дракона. Некоторые считают, что это были фермерские дома или военные укрытия, другие связывают их происхождение с божественным, называя древнегреческих богов их создателями. Несмотря на многочисленные раскопки и исследования, в частности работу профессора Николаоса К. Муцопулоса в середине XX века, многие вопросы остаются без ответов. Надписи, найденные на фрагментах керамики, продолжают не поддаваться переводу, добавляя интриги.

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Пока счастливцам не удастся отыскать окончательные ответы, эти мегалитические чудеса будут оставаться увлекательной тайной исторического ландшафта Греции. Независимо от того, служили ли они домами, храмами или обсерваториями, Дома Дракона Эвбеи побуждают нас задуматься над возможностями и верованиями их создателей.

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