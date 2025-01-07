Одна из важнейших находок: в Израиле археологи раскопали монастырь византийской эпохи (фото)

Археологи раскопали византийский монастырь V-VI веков н. э., украшенный сложными мозаиками. Как отметили исследователи, расположение вблизи исторического пути сделало это место важным центром активности.

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В Южном округе Израиля археологи раскопали 1500-летний монастырь вблизи Кирьят-Гата. Здание, которое датируется византийским периодом, обнаружили во время строительных работ в северном районе Кармей-Гат, пишет Heritage Daily.

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Монастырь, датированный V или VI веком нашей эры, может похвастаться обширным комплексом со сложными мозаиками. Одна из мозаик содержит греческую надпись из Повторения закона: "Благословен ты во входе своем, и благословен ты в выходе своем!".

Монастырь, датированный V или VI веком нашей эры, может похвастаться раскидистым комплексом со сложными мозаиками Фото: IAA

Наряду с надписью на мозаике изображены детальные узоры и символы, в частности кресты, львы, голуби, амфоры и цветы, демонстрирующие мастерство работы с крошечными плитками-тессерами.

Израильское управление по делам древностей (IAA) отметило стратегическое расположение этого места, расположенного вдоль исторической дороги, которая соединяла горы с прибрежной равниной.

Этот путь, вероятно, служил как путешественникам, так и местным общинам, делая монастырь центром активности. Согласно заявлению IAA, открытие является одним из важнейших объектов римской и византийской эпох в регионе, что отражает непрерывное заселение с I по VI век нашей эры.

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Раскопки также обнаружили остатки по меньшей мере десяти монастырских сооружений, включая ворота, склад, помещение для производства керамики и сложный винодельческий пресс. Эти находки дают представление о повседневной жизни и промышленности, которые процветали в монастырской общине.

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