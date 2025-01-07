Одна з найважливіших знахідок: в Ізраїлі археологи розкопали монастир візантійської епохи (фото)

Археологи розкопали візантійський монастир V-VI століть н. е., прикрашений складними мозаїками. Як відзначили дослідники, розташування поблизу історичного шляху зробило це місце важливим центром активності.

Related video

У Південному окрузі Ізраїлю археологи розкопали 1500-річний монастир поблизу Кір'ят-Гату. Будівлю, яка датується візантійським періодом, виявили під час будівельних робіт у північному районі Кармей-Гат, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Монастир, датований V або VI століттям нашої ери, може похвалитися розлогим комплексом зі складними мозаїками. Одна з мозаїк містить грецький напис із Повторення закону: "Благословенний ти у вході своїм, і благословенний ти в виході своїм!".

Монастир, датований V або VI століттям нашої ери, може похвалитися розлогим комплексом зі складними мозаїками Фото: IAA

Поряд із написом на мозаїці зображені детальні візерунки та символи, зокрема хрести, леви, голуби, амфори та квіти, що демонструють майстерність роботи з крихітними плитками-тессерами.

Ізраїльське управління у справах старожитностей (IAA) відзначило стратегічне розташування цього місця, розташованого вздовж історичної дороги, яка з'єднувала гори з прибережною рівниною.

Цей шлях, ймовірно, слугував як мандрівникам, так і місцевим громадам, роблячи монастир центром активності. Згідно із заявою IAA, відкриття є одним із найважливіших об'єктів римської та візантійської епох у регіоні, що відображає безперервне заселення з I по VI століття нашої ери.

Важливо

Жили над історією: турецькі селяни роками використовували древню лазню як стайні (фото)

Розкопки також виявили залишки щонайменше десяти монастирських споруд, включаючи ворота, склад, приміщення для виробництва кераміки і складний виноробний прес. Ці знахідки дають уявлення про повсякденне життя і промисловість, які процвітали в монастирській громаді.

Раніше Фокус писав про поховання жінки-воїна X століття, яке знайшли угорські археологи. В похованні дослідники знайшли лук, сагайдак та фрагменти стріл.

Також ми розповідали про неочікуване відкриття турецьких археологів. На заході Туреччини дослідники виявили древню лазню, яку місцеві жителі роками використовували як стайні.