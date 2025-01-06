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Угорські археологи знайшли перше поховання жінки-воїна X століття разом зі зброєю (фото)

археологи, археологія, Угорщина, жінка, поховання, зброя, мадяри, могила, генетичний аналіз, лук
Фото: PLOS ONE (2024) | Археологи дослідили поховання жінки-воїна, яке датується X століттям

Археологи дослідили поховання жінки-воїна, яке датується X століттям. Це поховання вирізняється серед інших повним набором зброї: вдалося знайшли лук, сагайдак та фрагменти стіл.

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В Угорщині археологи виявили поховання жінки-воїна, яке проливає світло на гендерні ролі в період завоювання. Вчені із Сегедського університету та Інституту угорських досліджень зробили відкриття на кладовищі Сарретудварі-Хізофолд, датованому X століттям, пише Arkeonews.

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археологи, археологія, Угорщина, жінка, поховання, зброя, мадяри, могила, генетичний аналіз, лук Fullscreen
В Угорщині археологи виявили поховання жінки-воїна, яке проливає світло на гендерні ролі в період угорського завоювання
Фото: PLOS ONE (2024). DOI: 10.1371/journal.pone.0313963

Мадяри мігрували з євразійських степів до Нижнього Дунаю близько 830 р. н. е., досягнувши Карпатського басейну в IX або на початку X століття. Відомі своїми кінними лучниками, вони встановили панування в регіоні, що завершилося заснуванням Угорського королівства наприкінці століття.

Чоловічі поховання цієї епохи часто включають цілий набір зброї: луки, сагайдаки, мечі та сокири. Однак знахідки зброї в жіночих похованнях викликали значні наукові дискусії, оскільки ці знахідки не завжди вказують на те, що людина була воїном.

археологи, археологія, Угорщина, жінка, поховання, зброя, мадяри, могила, генетичний аналіз, лук Fullscreen
Вміст могили включав лук з роговою накладкою, сагайдак, фрагменти стріл, срібне кільце для волосся та намисто зі скла і напівдорогоцінного каміння
Фото: PLOS ONE (2024).DOI:10.1371/journal.pone.0313963

Це дослідження зосереджене на могилі № 63 (SH-63), розкопаній у 1980-х роках, але нещодавно повторно проаналізованій за допомогою сучасних міждисциплінарних методів. Попри поганий стан скелета, генетичний аналіз підтвердив, що це була жінка.

Вміст могили включав лук з роговою накладкою, сагайдак, фрагменти стріл, срібне кільце для волосся та намисто зі скла і напівдорогоцінного каміння. Як зазначають дослідники, ці знахідки відрізняють поховання від інших на цьому ж кладовищі.

Попередні дослідження не могли підтвердити стать SH-63 через неоднозначні риси черепа. Однак дослідники витягли генетичний матеріал з петросальної кістки, зуба та інших зразків, і всі вони підтвердили, що ця особа була жінкою. Унікальне розташування предметів і трохи перекошене положення тіла ще більше виділяють це поховання як виняткове для того часу.

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Хоча випадки поховання жінок зі зброєю були задокументовані і в більш ранні епохи, такі як сарматський та аварський періоди, ці могили, як правило, містили одну зброю або символічний предмет. Поховання SH-63 виділяється як перший відомий випадок в регіоні, коли жінка була похована з повним комплектом зброї.

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