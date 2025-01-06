Угорські археологи знайшли перше поховання жінки-воїна X століття разом зі зброєю (фото)

Археологи дослідили поховання жінки-воїна, яке датується X століттям. Це поховання вирізняється серед інших повним набором зброї: вдалося знайшли лук, сагайдак та фрагменти стіл.

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В Угорщині археологи виявили поховання жінки-воїна, яке проливає світло на гендерні ролі в період завоювання. Вчені із Сегедського університету та Інституту угорських досліджень зробили відкриття на кладовищі Сарретудварі-Хізофолд, датованому X століттям, пише Arkeonews.

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В Угорщині археологи виявили поховання жінки-воїна, яке проливає світло на гендерні ролі в період угорського завоювання Фото: PLOS ONE (2024). DOI: 10.1371/journal.pone.0313963

Мадяри мігрували з євразійських степів до Нижнього Дунаю близько 830 р. н. е., досягнувши Карпатського басейну в IX або на початку X століття. Відомі своїми кінними лучниками, вони встановили панування в регіоні, що завершилося заснуванням Угорського королівства наприкінці століття.

Чоловічі поховання цієї епохи часто включають цілий набір зброї: луки, сагайдаки, мечі та сокири. Однак знахідки зброї в жіночих похованнях викликали значні наукові дискусії, оскільки ці знахідки не завжди вказують на те, що людина була воїном.

Вміст могили включав лук з роговою накладкою, сагайдак, фрагменти стріл, срібне кільце для волосся та намисто зі скла і напівдорогоцінного каміння Фото: PLOS ONE (2024).DOI:10.1371/journal.pone.0313963

Це дослідження зосереджене на могилі № 63 (SH-63), розкопаній у 1980-х роках, але нещодавно повторно проаналізованій за допомогою сучасних міждисциплінарних методів. Попри поганий стан скелета, генетичний аналіз підтвердив, що це була жінка.

Вміст могили включав лук з роговою накладкою, сагайдак, фрагменти стріл, срібне кільце для волосся та намисто зі скла і напівдорогоцінного каміння. Як зазначають дослідники, ці знахідки відрізняють поховання від інших на цьому ж кладовищі.

Попередні дослідження не могли підтвердити стать SH-63 через неоднозначні риси черепа. Однак дослідники витягли генетичний матеріал з петросальної кістки, зуба та інших зразків, і всі вони підтвердили, що ця особа була жінкою. Унікальне розташування предметів і трохи перекошене положення тіла ще більше виділяють це поховання як виняткове для того часу.

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Хоча випадки поховання жінок зі зброєю були задокументовані і в більш ранні епохи, такі як сарматський та аварський періоди, ці могили, як правило, містили одну зброю або символічний предмет. Поховання SH-63 виділяється як перший відомий випадок в регіоні, коли жінка була похована з повним комплектом зброї.

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