Жили над історією: турецькі селяни роками використовували древню лазню як стайні (фото)

Під час досліджень учені зробили неочікуване відкриття. Археологи виявили, що стайні, якими користувалося місцеве населення, насправді є лазнею римської епохи, прикрашеною мозаїками.

Related video

У стародавньому місті Гераклея, розташованому на заході Туреччини археологи виявили лазню римської епохи, прикрашену мозаїками, що зображають екзотичних тварин. Попри те, що місцеві жителі переобладнали лазню під стайню, малюнки крокодилів, дельфінів, фламінго та вугрів напрочуд добре збереглися, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Розкопки в межах проєкту "Спадщина для майбутнього" Міністерства культури та туризму Туреччини очолює професорка Зеліха Гідер Бююкезер з Університету Сельчук.

Вона відзначила важливість відкриття, заявивши: "Лазня римської епохи — найкраще збережена споруда в цій місцевості. Розкопки понад двох метрів нашарувань надали важливі археологічні дані про її дизайн і використання".

Однією з особливостей відкриття є мозаїка у фригідарії Фото: AA

Однією з особливостей відкриття є мозаїка у фригідарії, кімнаті з холодною водою у басейні, що зображує шість крокодилів, які дивляться одне на одного. Оскільки крокодили не живуть у цьому регіоні, вчені вважають, що художник, ймовірно, мандрівний майстер, створив ці мозаїки після зустрічей з тваринами в інших місцях.

У тепідарії, кімнаті з теплою водою у басейні, додаткові мозаїки демонструють фламінго в оточенні дельфінів і вугрів, а дзьоби птахів викладені з червоного каміння. Професорка Бююкезер пояснила, що фламінго, які й сьогодні зустрічаються в цій місцевості, свідчать про зв'язок мозаїки з місцевим середовищем, поєднуючи спостереження за дикою природою з художньою інтерпретацією.

Міцна конструкція лазні відіграла роль у збереженні мозаїк, які залишаються свідченням майстерності того часу. Впродовж століть це місце використовувалося по-різному, зокрема як стайні.

Дослідниця зауважила: "Нинішні власники поділилися історіями про те, як вони прив'язували тут своїх тварин. Захопливо бачити, як ця споруда служила громаді у різні способи".

Для місцевих жителів це відкриття стало несподіваним і водночас трансформаційним. Турчен Айдін, 68-річний мешканець району Капикири, висловив своє здивування: "Я роками прив'язував тут своїх тварин, щоб захистити їх від негоди. Коли мозаїки відкрили, я був шокований. Ми жили над історією, навіть не усвідомлюючи цього".

Важливо

Таємницю розкрито: вчені дізналися, де саме Александр Македонський розбив персів

Ця знахідка не лише поглиблює розуміння мистецтва римської епохи, але й свідчить про історичне багатство регіону, пропонуючи як місцевим жителям, так і дослідникам по-новому оцінити їхню культурну спадщину.

Раніше Фокус писав про найстаріше запрошення на день народження. Воно датується 97-103 роками нашої ери та є однієї з табличок Віндоланди.

Також ми розповідали про скарб, виявлений в Йорданській долині. Археологи виявили монети, які датуються Александра Янная (104-76 рр. до н. е.).