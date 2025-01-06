Жили над историей: турецкие крестьяне годами использовали древнюю баню как конюшни (фото)

Во время исследований ученые сделали неожиданное открытие. Археологи обнаружили, что конюшни, которыми пользовалось местное население, на самом деле являются баней римской эпохи, украшенной мозаиками.

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В древнем городе Гераклея, расположенном на западе Турции археологи обнаружили баню римской эпохи, украшенную мозаиками, изображающими экзотических животных. Несмотря на то, что местные жители переоборудовали баню под конюшню, рисунки крокодилов, дельфинов, фламинго и угрей на удивление хорошо сохранились, пишет Arkeonews.

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Раскопки в рамках проекта "Наследие для будущего" Министерства культуры и туризма Турции возглавляет профессор Зелиха Гидер Бююкезер из Университета Сельчук.

Она отметила важность открытия, заявив: "Баня римской эпохи — лучше всего сохранившееся сооружение в этой местности. Раскопки более двух метров наслоений предоставили важные археологические данные о ее дизайне и использовании".

Одной из особенностей открытия является мозаика во фригидарии Фото: АА

Одной из особенностей открытия является мозаика во фригидарии, комнате с холодной водой в бассейне, изображающая шесть крокодилов, которые смотрят друг на друга. Поскольку крокодилы не живут в этом регионе, ученые считают, что художник, вероятно, странствующий мастер, создал эти мозаики после встреч с животными в других местах.

В тепидарии, комнате с теплой водой в бассейне, дополнительные мозаики демонстрируют фламинго в окружении дельфинов и угрей, а клювы птиц выложены из красных камней. Профессор Бююкезер объяснила, что фламинго, которые и сегодня встречаются в этой местности, свидетельствуют о связи мозаики с местной средой, сочетая наблюдение за дикой природой с художественной интерпретацией.

Прочная конструкция бани сыграла роль в сохранении мозаик, которые остаются свидетельством мастерства того времени. На протяжении веков это место использовалось по-разному, в частности как конюшни.

Исследовательница отметила: "Нынешние владельцы поделились историями о том, как они привязывали здесь своих животных. Увлекательно видеть, как это сооружение служило общине различными способами".

Для местных жителей это открытие стало неожиданным и одновременно трансформационным. Турчен Айдин, 68-летний житель района Капыкыры, выразил свое удивление: "Я годами привязывал здесь своих животных, чтобы защитить их от непогоды. Когда мозаики открыли, я был шокирован. Мы жили над историей, даже не осознавая этого".

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Эта находка не только углубляет понимание искусства римской эпохи, но и свидетельствует об историческом богатстве региона, предлагая как местным жителям, так и исследователям по-новому оценить их культурное наследие.

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