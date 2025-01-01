Монеты с уникальным дизайном: в Иорданской долине раскопали клад царя Александра (фото)

Неподалеку от крепости Александрион археологи раскопали редкий клад времен Хасмонеев. Ученые нашли 160 монет отчеканенных при правлении иудейского царя Александра Янная.

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В Иорданской долине археологи раскопали клад древних монет, проливающий свет на ключевую эпоху в еврейской истории. Найденные монеты датируются периодом Хасмонеев, а именно правлением Александра Янная (104-76 гг. до н. э.), пишет Arkeonews.

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Сокровище из 160 монет обнаружили во время раскопок на древней стоянке на древнем пути к крепости Александрион. По словам экспертов из Института археологии им. Зинмана при Хайфском университете, это место было ключевой остановкой на древней торговой и туристической сети.

Клад из 160 монет обнаружили во время раскопок на древней стоянке на древнем пути к крепости Александрион Фото: Haifa University

Монеты, отчеканенные на 25-м году правления Александра Янная в 80/79 гг. до н. э., отличаются особым дизайном. На одной стороне изображена восьмиугольная звезда, сопровождающаяся арамейским текстом "Царь Александр, 25-й год", а на реверсе якорь с греческими надписями. Ученые отмечают, что такие большие коллекции монет редко встречаются во время археологических раскопок, что делает эту находку особенно примечательной.

Доктор Шай Бар из Института археологии им. Зинмана объяснил, что монеты, вероятно, спрятали в кожаном мешочке или подобном органическом материале, который со временем разложился. Другие находки на этом месте включали микву (ритуальную баню), водохранилище и сооружения, которые указывают на его важность как стратегического и религиозного пункта.

Александр Яннай, также известный под своим еврейским именем Йонатан, был правнуком Маттафии, который сыграл центральную роль в восстании против Антиоха IV Эпифана — событии, приведшем к очищению еврейского храма и установлению праздника Хануки.

Крепость Александра, возвышавшаяся над Иорданской долиной, была разрушена во время еврейского восстания против Рима (66-74 гг. н. э.). Сейчас продолжаются усилия по сохранению и развитию места раскопок, чтобы оно стало доступным для общественности как часть археологического наследия Израиля.

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