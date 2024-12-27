Редкая находка: возле библейской горы в Иерусалиме обнаружили артефакт из притчи о десяти девах (фото)

Ученые обнаружили древнюю масляную лампу, датированную III-V веками н. э., неподалеку от Масличной горы, которая неоднократно упоминается в Библии.

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Возле Оливковой горы в Иерусалиме археологи нашли керамическую масляную лампу, датируемую позднеримским периодом. Лампа украшена сложными символами, связанными с еврейским храмом, включая менору, лопатку для благовоний и лулав — пальмовую ветвь, используемую в еврейских ритуалах, пишет Heritage Daily.

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Майкл Чернин, директор раскопок, объяснил: "Символы указывают на еврейскую связь с Храмом. Эта находка является особенно удивительной, поскольку мы имеем очень мало свидетельств о существовании еврейского поселения в Иерусалиме и его окрестностях с этого периода".

Возле Оливковой горы в Иерусалиме археологи нашли керамическую масляную лампу, датируемую позднеримским периодом Фото: IAA

Он добавил, что лампа является редким артефактом со времен, когда еврейское присутствие в Иерусалиме резко уменьшилось после восстания Бар-Кохба в 135 году н. э., которое привело к изгнанию евреев из города. Эта лампа, датированная III-V веками нашей эры, дает ценное представление о еврейском присутствии и культурной памяти той эпохи.

Эксперты считают, что светильник относится к типу "Бейт-Наттиф", названного в честь гончарной мастерской вблизи Бет-Шемеша, примерно в 30 километрах к западу от Иерусалима. Эти лампы изготавливались с помощью известняковых форм, вырезанных долотами и сверлами. Глину прессовали в эти формы, а затем обжигали, чтобы получить готовый сосуд.

Храмовая менора, центральный узор на светильнике, издавна является символом еврейской идентичности. Хотя ее использование восходит ко временам Второго Храма, ее значение еще больше возросло после разрушения Храма, символизируя единство и память для еврейских общин в Израиле и диаспоре.

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Министр по делам наследия раввин Амихай Элиягу отметил культурное значение артефакта, заявив: "Этот уникальный масляный светильник с символикой Храма сочетает свет прошлого с празднованием Хануки сегодня, отражая прочную связь еврейского народа со своим наследием и памятью о Храме".

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