Величие и роскошь: археологи раскопали новые памятники в Помпеях (фото)

Археологи обнаружили древние сооружения, украшенные причудливыми фресками, которые свидетельствуют о богатстве владельцев этих мест. Одной из самых главных находок является зал, украшенный колоннами.

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В Помпеях, Италия, археологи раскопали большой зал, украшенный сложными фресками, и изысканно украшенную стойку старинной таверны. Эти находки раскрывают повседневную жизнь и культурное богатство города, который погиб после катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры, пишет Arkeonews.

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Расположенные вблизи современного Неаполя, Помпеи являются сокровищницей искусства и архитектуры римской эпохи, а их руины стали снимком жизни во времена расцвета императорского Рима. Недавние раскопки в регионах IX и V обнаружили невероятные изображения римских пиров, морской жизни и торговли.

Археологи раскопали большой зал, украшенный сложными фресками Фото: Archaeological Park of Pompeii

Одной из главных находок является колоннадный зал, или oecus, обнаруженный в регионе IX в большом доме. Зал украшен фресками, выполненными во Втором помпейском стиле, характеризующимися яркостью и реалистичностью. Обрамленные колоннами из тромпелита, изображения изображают картину римской жизни, со сценами охоты и рыбалки.

Куры, водоплавающие птицы, куропатки и дикие кабаны появляются рядом с корзинами, наполненными морепродуктами, такими как кальмары, рыбы и моллюски. Яркий красный фон и сложные детали свидетельствуют о центральном месте еды на римских общественных собраниях, напоминая о величии древних пиров.

Сохранение остается приоритетом для этого места, которое охватывает более 13 000 участков, включая частные резиденции, общественные пространства и храмы. Археологи улучшают дренажные системы и стабилизируют раскопки, чтобы защитить эти бесценные реликвии для будущих исследований.

Среди заметных реставраций — Термополиум, римская таверна, расположенная в регионе V. Недавно открытый после стабилизационных работ, этот объект может похвастаться прилавком, украшенным яркими фресками с изображением Нереиды на гиппокампе и животных, которых, вероятно, употребляли в пищу.

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Эти находки не только обогащают наше понимание римской культуры, но и свидетельствуют о важности сохранения этого места. Сохраняя сокровища Помпеи, исследователи гарантируют, что будущие поколения смогут продолжать исследовать наследие цивилизации, которая все еще очаровывает современный мир.

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