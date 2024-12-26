Капсула времени в неожиданном месте: в выгребной яме XV века ученые нашли кое-что необычное (фото)

Археологи обнаружили древние артефакты XV века в неожиданном месте. Исследуя выгребную яму, ученые нашли старинную обувь из дерева и редкий артефакт, о существовании которого известно из древних манускриптов.

Related video

Археологи из Нидерландов во время работы над строительными проектами в Алкмаре открыли увлекательный взгляд на жизнь XV века. Посреди центра города исследователи раскопали многовековую выгребную яму, наполненную хорошо сохранившимися артефактами, дающими редкое представление о повседневной жизни того периода, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Выгребная яма, которая датируется 1450-1558 годами, изначально использовалась как туалет и для утилизации отходов. Позже, после строительства домов на этом месте, ее записали. Среди переувлажненных реликвий важной находкой выделяется березовый клог, деревянная обувь.

Фото: Municipality of Alkmaar

Поскольку береза не растет в Нидерландах, это находку еще интереснее. Археолог Нэнси де Йонг отметила уникальность открытия, отметив, что в Нидерландах и Бельгии задокументировано только 44 клога, большинство из которых не так сохранились. Она описала артефакт как чрезвычайно сложный, с двойным каблуком, что свидетельствует о городском ремесле.

Другим исключительным артефактом, извлеченным из ямы, является мерка для зерна, изготовленная из тонкого дуба. Этот предмет имеет особое историческое значение, поскольку ранее в регионе было найдено лишь пять фрагментов таких мерников. До сих пор об их существовании было известно преимущественно из исторических описаний и иллюстраций, что делает этот неповрежденный экземпляр знаковым открытием.

Эти находки также дают более глубокое понимание изобретательности в Голландии XV века. По словам специалистов, люди той эпохи использовали "циркулярную экономику", повторно используя, перерабатывая или сжигая материалы для обогрева своих домов.

Важно

6 тайн, раскрытых в этом году: ученые рассказали о захватывающих открытиях в древней ДНК

Найденные артефакты пройдут тщательную консервацию и будут восстановлены с помощью неинвазивных методов. После реставрации их планируют выставить в музее, чтобы сделать историю ближе для общественности и продемонстрировать изобретательность прошлых поколений.

Ранее Фокус писал о кладе, который раскопали в венгерской цитадели. Исследователи обнаружили стрелковое оружие, пушечные ядра, наконечники стрел и оружие ближнего боя, датируемые XVI-XVII веками.

Также мы рассказывали о необычных гробницах, раскопанных в Италии. В одном месте ученые обнаружили склепы правителей Ломбардской династии и захоронения монахов Позднего Средневековья.