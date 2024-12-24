Нашли клад оружия: археологи сделали неожиданное открытие в венгерской цитадели (фото)

В средневековой цитадели в Вышеграде, Венгрия, археологи раскопали клад оружия, датируемый XVI-XVII веками. Исследователи обнаружили стрелковое оружие, пушечные ядра, наконечники стрел и оружие ближнего боя, которые свидетельствуют об ожесточенных боях.

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В вышеградской цитадели, Венгрия, археологи раскопали большую коллекцию древнего оружия и доспехов. Эти находки проливают свет на бурный период, обозначенный интенсивными конфликтами, которые сыграли ключевую роль в истории региона, пишет Heritage Daily.

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Вышеградская цитадель, крепость XIII века у Дуная в округе Пешт, Венгрия, первоначально была построена как часть оборонительной системы после монгольских вторжений XIII века. В XIV веке она превратилась в королевскую резиденцию анжуйских королей, которые расширили сооружение, достроив укрепления к реке.

Фото: National Archaeological Institute

Недавние раскопки во рву замка, датируемого анжуйской эпохой, обнаружили многочисленные артефакты, включая стрелковое оружие, пушечные ядра, наконечники стрел и оружие ближнего боя. Эти находки свидетельствуют об ожесточенных боях, происходивших в цитадели в течение XVI-XVII веков, о чем свидетельствуют значительные повреждения, которые наблюдаются на многих реликвиях.

Среди находок выделяется редкий шлем-кабассет, конический головной убор, популярный среди пехотинцев той эпохи. Этот конкретный экземпляр, который, как полагают, принадлежал габсбургскому наемнику времен Пятнадцатилетней войны, имеет сложные украшения, такие как медные розетки и перо вдоль затылка. Такие шлемы использовали солдаты, вооруженные небольшим огнестрельным оружием или пиками во время длительного конфликта между Габсбургской монархией и Османской империей.

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Эти находки не только углубляют наше понимание военных действий в Вышеградской цитадели, но и свидетельствуют о стратегической важности укреплений. Эксперты продолжают анализировать артефакты и надеются узнать новые подробности истории региона и его роли в те времена.

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