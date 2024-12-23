Нашли сокровища стоимостью более 25 млн долларов: невероятные находки из "Санта-Маргариты"

В 1622 году неподалеку от Флориды затонул испанский галеон с многочисленными сокровищами, собранными в Новом Свете. В течение 4-х сотен лет место катастрофы оставалось неизвестным, пока корабль и сокровища стоимостью 25 миллионов долларов не обнаружили.

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Почти четыре века назад испанский корабль, нагруженный невероятными богатствами, затонул у берегов Флориды. Его сокровища, скрытые под слоями песка и океанскими течениями, пролежали нетронутыми в течение многих поколений, пока их не нашли, пишет Greek Reporter.

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"Санта-Маргарита", испанский галеон начала XVII века, попал в разрушительный ураган в 1622 году вблизи современного Ки-Веста. Погибло более 140 человек, а его груз — золотые, серебряные слитки, монеты и изысканные ювелирные украшения — исчез в океанских глубинах.

Этот корабль весом 600 тонн, вооруженный 25 пушками, был частью флота, возвращавшегося в Испанию, везя с собой огромные богатства, собранные в Новом Свете. Вместе с официальным грузом, перевозилась незарегистрированная контрабанда, которая еще больше увеличила стоимость сокровища. На протяжении веков корабль разрушался, его содержимое оставалось под неизвестными водами.

Почти 400 лет "Санта-Маргарита" лежала под волнами Флоридского пролива. История приобрела чрезвычайный поворот в 1980 году, когда поисково-спасательная команда обнаружила часть корабля и сокровища стоимостью 25 миллионов долларов. Однако эта находка стала лишь началом.

Годы спустя, в 2008 году, Майкл ДеМар, молодой ныряльщик за сокровищами, наткнулся на золотую чашу, похороненную в белом песке неподалеку от места кораблекрушения корабля. Чаша высотой 12 сантиметров и с роскошной отделкой, стоимостью 1 миллион долларов, дала яркое представление о роскоши пассажиров и снова привлекла внимание к галеону.

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Сегодня артефакты с "Санта-Маргариты", включая золотые и серебряные сокровища, выставлены в Музее морского наследия Мела Фишера в Ки-Весте, служа ярким напоминанием об историческом и культурном значении корабля. Эта удивительная история свидетельствует о неизменной привлекательности тайн океана и нерассказанных историй, скрывающихся под его поверхностью.

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