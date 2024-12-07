Найти историю в выгребной яме: бельгийские ученые сделали неожиданное открытие

Во время исследования выгребной ямы XV века, раскопанной в Бельгии, ученые обнаружили следы паразитов, которые происходят из Африки. Это открытие — одно из древнейших свидетельств влияния торговли на распространение болезней.

Ученые обнаружили доказательства наличия кишечных паразитов в выгребной яме XV века в Брюгге, Бельгия. Это открытие проливает свет на распространение инфекционных заболеваний в Средневековье, а также на то, как глобальная торговля и миграция людей влияли на здоровье населения, пишет Phys.org.

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Исследование, опубликованное в журнале "Паразитология", обнаруживает одни из древнейших свидетельств шистосомоза за пределами Африки. Заболевание, вызванное паразитическим плоским червем Schistosoma mansoni, обычно возникает в водной среде. Паразит зарывается в кожу человека, попадает в кровь и размножается в кишечнике, высвобождая яйца, которые выделяются с фекалиями.

Сохранившееся яйцо паразита нашли в содержимом средневековой уборной, за тысячи километров от эндемичного региона обитания паразита. По словам Мариссы Леджер, исследовательницы Центра древней ДНК Университета Макмастера, эти находки дают критически важное понимание исторического распространения паразитарных болезней.

"Многие паразиты, которых мы видим сегодня, существуют веками, — отмечает Леджер, — Понимание их исторического распространения помогает нам проследить изменения в их эпидемиологии с течением времени".

Выгребная яма, обнаруженная в 1996 году, но проанализированная только недавно, была частью Испанского национального дома в Брюгге, центра для кастильских купцов в средневековые времена. Эти торговцы занимались импортом африканских товаров, в частности золота, слоновой кости и специй, и, возможно, играли определенную роль в ранней атлантической работорговле.

Исследователи отмечают важность интеграции археологических и исторических данных.

"Наши выводы свидетельствуют о взаимосвязи средневековых городских центров и то, как торговые сети способствовали распространению болезней, — говорит Максим Пулен, археолог из Гентского университета.

Это исследование демонстрирует, как анализ органических остатков из археологических раскопок может выявить ценную информацию о здоровье, гигиене и миграционных моделях исторических популяций.

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Дальнейшая работа ученых будет сосредоточена на генетическом анализе паразита, чтобы сравнить его исторический состав с современными штаммами.

"Изучение этих паразитов из прошлого дает представление о том, как миграция и другие факторы повлияли на их эволюцию", — объясняет исследовательница. Полученные результаты демонстрируют непреходящую актуальность изучения прошлого для понимания динамики развития болезней в глобализированном мире.

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