Происходит от линейного письма A: на Кипре нашли древнюю надпись архаических времен (фото)

На Кипре археологи обнаружили древнюю надпись, которая датируется 750-480 гг. до н. э. Это открытие произошло в Палаэпафосе, бывшем центре города-царства Пафос.

Недавно во время раскопок в Палаэпафосе на юго-западном побережье Кипра археологи обнаружили древнюю надпись кипрским письмом. Это открытие, датированное кипрским архаическим периодом (750-480 гг. до н. э.), вызвало значительный интерес, раскрывая историю региона, пишет Arkeonews.

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Палаэпафос служил административным центром города-царства Пафос в железном веке и был важным центром в позднем бронзовом веке. Его статус изменился в четвертом веке до нашей эры, когда столицу королевства перенесли на 15 километров на запад в Неапафос.

Предварительные исследования на этом месте обнаружили части массивной 168-метровой стены, хотя ее назначение и дата постройки остаются непонятными Фото: Department of Antiquities of Cyprus

Недавно обнаруженная надпись высечена на стене, проливающая свет на письменность острова. Кипрская письменность, которая, как полагают, развилась из линейного письма A, использовалась между 1500 и 300 годами до нашей эры, прежде чем ее заменили греческим алфавитом после эллинизации Александра Македонского.

Предыдущие исследования на этом месте обнаружили части массивной 168-метровой стены, хотя ее назначение и дата постройки остаются неясными. Раскопки 2024 года сосредоточили на памятнике возле П-образной стены с видом на море.

Сначала считалось, что это — оборонительная башня, но теперь исследователи предполагают, что она имела религиозное назначение. Это сооружение, построенное в XII-XI веках до н. э., претерпело ремонт в VI веке до н. э. перед тем, как его покинули примерно 1050-750 гг. до н. э.

На этом месте также обнаружили изображения кораблей, а в этом году — незавершенную гравировку на том же сооружении. Во время раскопок также исследовали тоннели через стену, которые потенциально связаны с персидской осадой Палаэпафоса около 499/498 гг. до н. э. Эти находки углубили понимание стратиграфии и этапов строительства объекта.

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Нынешние исследования, проводимые Афинским национальным университетом им. Каподистрии (NKUA) в сотрудничестве с проектом "Городской ландшафт Палаэпафоса" Кипрского университета, демонстрируют историческую важность Палаэпафоса. Следующая миссия NKUA, которая запланирована на 2025 год, обещает дальнейшие открытия об этом древнем месте.

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