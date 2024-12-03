Походить від лінійного письма A: на Кіпрі знайшли стародавній напис архаїчних часів (фото)

На Кіпрі археологи виявили стародавній напис, який датується 750-480 рр. до н. е. Це відкриття відбулося у Палаепафосі, колишньому центрі міста-царства Пафос.

Нещодавно під час розкопок у Палаепафосі на південно-західному узбережжі Кіпру археологи виявили стародавній напис кіпрським письмом. Це відкриття, датоване кіпрським архаїчним періодом (750-480 рр. до н. е.), викликало значний інтерес, розкриваючи історію регіону, пише Arkeonews.

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Палаепафос слугував адміністративним центром міста-царства Пафос у залізному віці і був важливим центром у пізньому бронзовому віці. Його статус змінився в четвертому столітті до нашої ери, коли столицю королівства перенесли на 15 кілометрів на захід до Неапафосу.

Попередні дослідження на цьому місці виявили частини масивної 168-метрової стіни, хоча її призначення і дата побудови залишаються незрозумілими Фото: Department of Antiquities of Cyprus

Нещодавно виявлений напис висічений на стіні, що проливає світло на писемність острова. Кіпрська писемність, яка, як вважають, розвинулася з лінійного письма A, використовувалася між 1500 і 300 роками до нашої ери, перш ніж її замінили грецьким алфавітом після еллінізації Александра Македонського.

Попередні дослідження на цьому місці виявили частини масивної 168-метрової стіни, хоча її призначення і дата побудови залишаються незрозумілими. Розкопки 2024 року зосередили на пам'ятнику біля П-подібної стіни з видом на море.

Спочатку вважалося, що це — оборонна вежа, але тепер дослідники припускають, що вона мала релігійне призначення. Ця споруда, збудована у XII-XI століттях до н. е., зазнала ремонту у VI столітті до н. е. перед тим, як її покинули приблизно 1050-750 рр. до н. е.

На цьому місці також виявили зображення кораблів, а цьогоріч — незавершене гравіювання на тій самій споруді. Під час розкопок також дослідили тунелі через стіну, які потенційно пов'язані з перською облогою Палаепафоса близько 499/498 рр. до н. е. Ці знахідки поглибили розуміння стратиграфії та етапів будівництва об'єкта.

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Теперішні дослідження, що проводяться Афінським національним університетом ім. Каподістрії (NKUA) у співпраці з проектом "Міський ландшафт Палаепафосу" Кіпрського університету, демонструють історичну важливість Палаепафосу. Наступна місія NKUA, яка запланована на 2025 рік, обіцяє подальші відкриття про це стародавнє місце.

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