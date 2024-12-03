Походить від лінійного письма A: на Кіпрі знайшли стародавній напис архаїчних часів (фото)
На Кіпрі археологи виявили стародавній напис, який датується 750-480 рр. до н. е. Це відкриття відбулося у Палаепафосі, колишньому центрі міста-царства Пафос.
Нещодавно під час розкопок у Палаепафосі на південно-західному узбережжі Кіпру археологи виявили стародавній напис кіпрським письмом. Це відкриття, датоване кіпрським архаїчним періодом (750-480 рр. до н. е.), викликало значний інтерес, розкриваючи історію регіону, пише Arkeonews.
У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Палаепафос слугував адміністративним центром міста-царства Пафос у залізному віці і був важливим центром у пізньому бронзовому віці. Його статус змінився в четвертому столітті до нашої ери, коли столицю королівства перенесли на 15 кілометрів на захід до Неапафосу.
Нещодавно виявлений напис висічений на стіні, що проливає світло на писемність острова. Кіпрська писемність, яка, як вважають, розвинулася з лінійного письма A, використовувалася між 1500 і 300 роками до нашої ери, перш ніж її замінили грецьким алфавітом після еллінізації Александра Македонського.
Попередні дослідження на цьому місці виявили частини масивної 168-метрової стіни, хоча її призначення і дата побудови залишаються незрозумілими. Розкопки 2024 року зосередили на пам'ятнику біля П-подібної стіни з видом на море.
Спочатку вважалося, що це — оборонна вежа, але тепер дослідники припускають, що вона мала релігійне призначення. Ця споруда, збудована у XII-XI століттях до н. е., зазнала ремонту у VI столітті до н. е. перед тим, як її покинули приблизно 1050-750 рр. до н. е.
На цьому місці також виявили зображення кораблів, а цьогоріч — незавершене гравіювання на тій самій споруді. Під час розкопок також дослідили тунелі через стіну, які потенційно пов'язані з перською облогою Палаепафоса близько 499/498 рр. до н. е. Ці знахідки поглибили розуміння стратиграфії та етапів будівництва об'єкта.Важливо
Теперішні дослідження, що проводяться Афінським національним університетом ім. Каподістрії (NKUA) у співпраці з проектом "Міський ландшафт Палаепафосу" Кіпрського університету, демонструють історичну важливість Палаепафосу. Наступна місія NKUA, яка запланована на 2025 рік, обіцяє подальші відкриття про це стародавнє місце.
Раніше Фокус писав про знайдену в Туреччині алебастрову печатку часів Ассирійської імперії. Цей артефакт, на думку вчених, належав знатній особі.
Також ми розповідали про важливий артефакт, знайдений у Сассексі, Англія. Пошуковець виявив золоту пластину, яку вчені датували VI-VII століттями н. е.