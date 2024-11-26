Розумне управління та організаційна складність: що древні дамби розповіли про руїни Лянчжу

Під час розкопок у Китаю археологи виявили 20 стародавніх дамб, які були частиною складної системи зберігання води. Це відкриття є важливим свідченням того, як саме розвивалося це древнє суспільство.

Нещодавні розкопки у східній китайській провінції Чжецзян принесли нові знання про руїни Лянчжу: дослідники виявили близько 20 стародавніх дамб. Серед них сім дамб, вік яких оцінюється приблизно в 5000 років, є ключовою частиною складної системи збереження води, що свідчить про передові інженерні здібності цієї ранньої цивілізації, пише Arkeonews.

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Руїни Лянчжу, розташовані в басейні річки Янцзи, представляють ранню регіональну державу, що існувала приблизно з 3300 до 2300 року до нашої ери. Це стародавнє суспільство було зосереджене на вирощуванні рису і мало єдину систему вірувань.

Археологічна пам'ятка охоплює чотири ключові ділянки: ділянку Яошань, ділянку з високою дамбою в гирлі долини, ділянку з низькою дамбою на рівнині та ділянку з містом.

Нещодавні розкопки у східній китайській провінції Чжецзян принесли нові знання про руїни Лянчжу Фото: Topographic map of Liangzhu Site

Директор Департаменту культури, радіо, телебачення і туризму провінції Чжецзян Чень Гуаншенг оголосив про відкриття під час форуму в Лянчжу. Він зазначив, що дослідники використовували передові технології, такі як дистанційне зондування, географічні інформаційні системи та штучний інтелект, щоб виявити понад 20 дамб, спираючись на попередні дослідження, які виявили 11 дамб у зовнішній системі збереження води.

Ця технологічна інтеграція дозволила отримати комплексне уявлення про систему управління водними ресурсами Лянчжу. За словами Лю Чженга з Китайської академії культурних реліквій, ці монументальні інженерні проєкти відображають складність і організаційну спроможність ранніх суспільств на державному рівні.

Одне з особливо цікавих відкриттів стосується дамби, укріпленої камінням вздовж бічного схилу, щоб протистояти короткочасним повеням, як пояснює Ван Нін'юань із провінційного Інституту культурних реліквій та археології. Це демонструє інноваційні відповіді цивілізації Лянчжу на екологічні виклики.

Результати дослідження також проливають світло на три етапи розвитку Лянчжу, починаючи з розрізнених поселень, переходячи до організованої мережі водозбереження і закінчуючи будівництвом стародавнього міста Лянчжу.

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Соціальна еволюція Лянчжу позначена ранніми поселеннями, які використовували гірські місцевості і демонстрували чітку соціальну ієрархію. На середньому етапі з'явилися великі церемоніальні споруди і централізоване міське планування, а на завершальному етапі було збудовано міські стіни і зовнішні оборонні споруди.

Ці зміни свідчать про трансформацію в управлінні поселеннями, міському будівництві та системі вірувань народу Лянчжу.

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