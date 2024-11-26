Таємниці ДНК: вчені дізналися про походження загадкового народу Італії

Походження піцені, доримського народу Італії, роками інтригувало вчених через невловимий характер їхньої культурної та генетичної історії. Проте нове дослідження змогло розкрити деякі деталі таємниці.

Нещодавнє дослідження розкрило деталі генетичного походження піцені, стародавньої цивілізації доримської Італії. Це спільне дослідження, проведене Римським університетом ла Сап'єнца та Італійською національною дослідницькою радою (CNR), дає нове розуміння генетичного складу піцені та їхнього місця в історії італійського півострова, пише Arkeonews.

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Завдяки аналізу ДНК понад 100 скелетних решток, знайдених у некрополях по всій центральній Італії, дослідження охоплює більш ніж тисячолітній період — від залізного віку до пізньої античності.

Результати дослідження виявили чіткі генетичні відмінності між громадами на узбережжі Адріатики і Тірренського моря, розкриваючи те, як Римська імперія вплинула на генетичне і фенотипічне розмаїття популяцій у цьому регіоні.

Піцені населяли територію між річками Фолья та Атерно з ІХ по ІІІ століття до нашої ери. Їхня територія, відома як Піценум, охоплювала сучасні регіони Марке та північний Абруццо, межуючи з Адріатичним морем на сході та Апеннінськими горами на заході. Більшість відомостей про цю цивілізацію походить від археологічних знахідок, знайдених у некрополях, руїнах поселень та вотивних артефактах.

Массімо Паллоттіно, відомий дослідник доримської Італії, описав піцені як "фантом" історичних досліджень через невловимий характер їхньої культурної та генетичної історії. Однак це міждисциплінарне дослідження, що поєднує археологічні та генетичні дослідження, внесло ясність у їхнє походження, взаємодію та еволюцію.

Учені виявили, що піцені генетично відрізнялися від своїх тірренських сусідів, сформованих під впливом унікальних культурних і географічних впливів.

Одне з головних відкриттів — фенотипічне розмаїття піцені. У порівнянні з сусідніми групами, такими як етруски і латиняни, піцені демонстрували більшу поширеність блакитних очей і світлого волосся, що пов'язано з генетичною взаємодією з північноєвропейськими і близькосхідними популяціями. Ця різноманітність відображає зв'язки піцені з мігруючими народами і торговцями, демонструючи їхню роль як культурного і генетичного перехрестя.

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Професор генетики людини в Ла Сап'єнца і співавтор дослідження Беніаміно Тромбетта зазначив, що результати дослідження переосмислюють історію Італії. Дослідження показує, що космополітичне суспільство почало зароджуватися ще в залізному віці, кульмінацією якого став мультикультуралізм Римської імперії. Ці висновки дають глибше розуміння того, як міграція і торгівля формували широку генетичну спадщину стародавньої Італії.

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