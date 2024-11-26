Тайны ДНК: ученые узнали о происхождении загадочного народа Италии

Происхождение пицени, доримского народа Италии, годами интриговало ученых из-за неуловимого характера их культурной и генетической истории. Однако новое исследование смогло раскрыть некоторые детали тайны.

Недавнее исследование раскрыло детали генетического происхождения пицени, древней цивилизации доримской Италии. Это совместное исследование, проведенное Римским университетом ла Сапьенца и Итальянским национальным исследовательским советом (CNR), дает новое понимание генетического состава пицени и их места в истории итальянского полуострова, пишет Arkeonews.

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Благодаря анализу ДНК более 100 скелетных останков, найденных в некрополях по всей центральной Италии, исследование охватывает более чем тысячелетний период — от железного века до поздней античности.

Результаты исследования выявили четкие генетические различия между общинами на побережье Адриатики и Тирренского моря, раскрывая то, как Римская империя повлияла на генетическое и фенотипическое разнообразие популяций в этом регионе.

Пицени населяли территорию между реками Фолья и Атерно с IX по III века до нашей эры. Их территория, известная как Пиценум, охватывала современные регионы Марке и северный Абруццо, гранича с Адриатическим морем на востоке и Апеннинскими горами на западе. Большинство сведений об этой цивилизации происходит от археологических находок, найденных в некрополях, руинах поселений и вотивных артефактах.

Массимо Паллоттино, известный исследователь доримской Италии, описал пицени как "фантом" исторических исследований из-за неуловимого характера их культурной и генетической истории. Однако это междисциплинарное исследование, объединяющее археологические и генетические исследования, внесло ясность в их происхождение, взаимодействие и эволюцию.

Ученые обнаружили, что пицени генетически отличались от своих тирренских соседей, сформированных под влиянием уникальных культурных и географических влияний.

Одно из главных открытий — фенотипическое разнообразие пиценов. По сравнению с соседними группами, такими как этруски и латиняне, пицени демонстрировали большую распространенность голубых глаз и светлых волос, что связано с генетическим взаимодействием с североевропейскими и ближневосточными популяциями. Это разнообразие отражает связи пицени с мигрирующими народами и торговцами, демонстрируя их роль как культурного и генетического перекрестка.

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Профессор генетики человека в Ла Сапьенца и соавтор исследования Бениамино Тромбетта отметил, что результаты исследования переосмысливают историю Италии. Исследование показывает, что космополитическое общество начало зарождаться еще в железном веке, кульминацией которого стал мультикультурализм Римской империи. Эти выводы дают более глубокое понимание того, как миграция и торговля формировали широкое генетическое наследие древней Италии.

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