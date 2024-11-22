На Земле живут три бессмертных существа: одни поворачивают время вспять, а другие просто не стареют

Несколько уникальных видов на планете кажется, нашли ключ к вечной молодости.

Никому не нравится мысль о старости, но несмотря на многочисленные попытки людей замедлить этот процесс, пока ничего не выходит.

Проблема заключается в сенесценции или клеточном старении. Это означает, что по прошествии времени клетки перестают делиться и в конце концов умирают. Сенесценция может относиться как к организму в целом, когда живое существо уже не может адекватно реагировать на внешние стрессовые факторы, так и к отдельным органам или тканям.

Существуют методы, которые помогают немного замедлить наступление старости, но не окончательно ее "отменить". Однако некоторым видам все же удается полностью избежать процесса старения.

Бессмертная медуза Turritopsis dohrnii

На сегодняшний день существует только один вид, который можно назвать "биологически бессмертным": медуза Turritopsis dohrnii. Эти маленькие прозрачные животные обитают в океанах по всему миру и могут повернуть время вспять, вернувшись на более раннюю стадию своего жизненного цикла.

Бессметрная медуза Turritopsis dohrnii Фото: Blue Planet Archive

Новая жизнь медузы начинается с оплодотворенной яйцеклетки, которая вырастает в личиночную стадию, называемую планулой. После быстрого плавания планула прикрепляется к поверхности (например, к скале, дну океана или корпусу лодки), где превращается в полип — трубкообразную структуру с ртом на одном конце и своеобразной "ногой" на другом. Некоторое время он остается на месте, разрастаясь в небольшую колонию полипов, которые делят между собой питательные трубки.

В конце концов, в зависимости от вида медузы, один из этих полипов образует вырост, называемый "бутоном", или отдельные сегменты, расположенные друг над другом, которые затем могут отделиться от остальной колонии. Этот процесс отвечает за следующие стадии жизненного цикла медузы.

Для большинства других медуз эта стадия является конечной. Но у Turritopsis dohrnii (и, возможно, у некоторых других видов медуз) есть изящный трюк: когда она сталкивается с каким-либо стрессом, например голодом или травмой, она может снова превратиться в крошечный сгусток ткани, который затем снова переходит в стадию половозрелого полипа. Это похоже на то, как бабочка превращается обратно в гусеницу или лягушка снова становится головастиком.

Конечно, Turritopsis dohrnii не являются по-настоящему "бессмертными". Они все еще могут быть съедены хищниками или убиты другими способами. Однако их способность переключаться с одной стадии жизни на другую в ответ на стресс означает, что теоретически они могут жить вечно.

Гидра

Гидры (Hydra – лат.) внешне напоминает полип медузы с трубчатым тельцем и щупальцеобразным ртом на одном конце и липкой ногой на другом.

Эти животные устроены максимально просто и проводят большую часть свой жизни оставаясь на одном месте в пресноводных прудах или реках. Они используют свои жалящие щупальца, чтобы схватить добычу, которая проплывает мимо.

Гидры не подвержены старению

Большой неожиданностью стало то, что гидры похоже, вообще не подвержены старению.

Вместо того чтобы постепенно разрушаться со временем, стволовые клетки гидры обладают способностью к бесконечному самообновлению. По-видимому, это происходит благодаря особому набору генов, называемых генами FoxO, которые встречаются у животных, от червей до человека, и играют роль в регулировании продолжительности жизни клеток.

В случае со стволовыми клетками гидры экспрессия генов FoxO, по-видимому, была избыточной. Когда исследователи помешали работе генов FoxO, они обнаружили, что клетки гидры начали проявлять признаки старения и больше не восстанавливались так, как раньше.

Исследователи до сих пор не знают, как именно все это работает, но уверенны в том, что эти гены явно играют важную роль в поддержании бесконечной молодости гидры.

Почти бессмертные лобстеры

Лобстеры также не подвержены старению. Однако в отличие от гидры, зависящей от особых генов, их долголетие обусловлено тем, что они способны бесконечно восстанавливать свою ДНК.

Обычно в процессе копирования ДНК и деления клеток защитные концевые оболочки хромосом, называемые теломерами, постепенно становятся все короче и короче, и когда они становятся слишком короткими, клетка вступает в стадию старения и больше не может продолжать делиться.

Лобстеры постоянно омолаживают свою ДНК

У лобстеров такой проблемы нет благодаря нескончаемому запасу фермента теломеразы, который способствует регенерации теломер. Этот фермент вырабатывается во всех их клетках на протяжении всей взрослой жизни, что позволяет им сохранять молодость ДНК неограниченно долго.

Теломераза характерна не только для омаров. Она присутствует в организме большинства других животных, включая человека, но после прохождения эмбриональной стадии жизни уровень теломеразы в большинстве других клеток снижается и становится недостаточным для постоянного восстановления теломер.

К несчастью для омаров, есть одна загвоздка: они буквально вырастают слишком большими для своего панциря. Лобстеры постоянно становятся все больше и больше, но их панцири не могут менять размер. Беднягам всю жизнь приходится избавляться от слишком маленьких панцирей и выращивать новые. На это уходит изрядное количество энергии.

В конце концов, количество энергии, необходимое для линьки и выращивания нового панциря, становится слишком большим. Омар погибает от истощения, болезней, хищников или разрушения панциря.