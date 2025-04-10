Гонорар 50 долларов в час: парень придумал способ зарабатывать на помощи пожилым людям

В Соединенных Штатах Америки 27-летний Эрик Боквист помогает пожилым людям научиться пользоваться современной техникой. За час индивидуального занятия он берет 50 долларов (около 2 050 грн по актуальному курсу). По словам парня, пожилые люди учатся с энтузиазмом и быстро усваивают навыки пользования компьютерами, поисковыми системами и электронной почтой.

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Об этом пишет Business Insider.

Журналисты рассказывают, что Эрик Боквист живет в городе Саттоне в штате Нью-Гэмпшир и путешествует по США и миру. Он работает няней вместе со своей девушкой, монтирует видео, а также подрабатывает, давая уроки по пользованию компьютерами "бэби-бумерам".

По его словам, эта идея появилась у него после того, как он помог родителям научиться пользоваться электронной почтой, интернетом и просматривать видео на YouTube. Тогда мать сказала Эрику, что он "должен сделать это для всех" в общине.

По словам парня, он хочет помочь пожилым людям осознать, что они должны уметь пользоваться техникой самостоятельно, собственными руками. Он отмечает, что старшее поколение может пользоваться компьютерами и интернетом не хуже молодежи.

"Я не хочу, чтобы голоса старших людей были потеряны, чтобы мудрость была потеряна. Я хочу, чтобы они высказывались", — говорит Боквист.

Он проводит занятия для пожилых людей около полугода. Кроме родителей, одной из первых, кому он помог, была соседка. Она пожаловалась, что не может слушать любимые аудиокниги, потому что батарея ее телефона быстро садится. Боквист просмотрел с женщиной отзывы о наборах для замены аккумуляторов на маркетплейсах и посоветовал ей лучшего продавца.

"Она сказала: "О, как замечательно все это знать. Большое вам спасибо. Позвольте мне заплатить вам за это". Я отказался, потому что это был замечательный урок для меня. Это было начало осознания: "Ого, это заняло у меня около 15 минут". Затем я поделился с ней всем этим примерно за 60 секунд, и, казалось, это действительно повлияло на нее", — рассказывает Эрик.

Сейчас он оцифровывает для другой пожилой женщины дневники ее умершего брата.

"Мы также думаем об использовании искусственного интеллекта для создания аудиозаписи. Это будет лучшей памятью о жизни и опыте ее брата, поскольку это увлекательные истории, а его голос такой интересный. После оцифровки она даже может играть с текстом и создавать песни из записей в дневнике с помощью ИИ", — объясняет Эрик.

Парень отмечает, что его "бизнес" демистифицирует технологии в глазах пожилых людей и дает им больше знаний, и одновременно является прекрасным дополнительным заработком. За последние три месяца у него были три постоянных клиента, с каждым из которых он проводил занятия по одному часу. В целом получается от 4 до 12 часов в неделю.

"Мой гонорар составляет 50 долларов в час, и я не решаюсь повысить его. Люди нормально платят за это. Те, кто звонил, проявляли такой энтузиазм! Они говорили: "Боже мой, я бы хотел, чтобы кто-то сделал это раньше", — говорит Боквист.

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