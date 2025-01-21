Замість бідності та самотності на волі: літні японці обирають життя у в'язниці

Японія переживає сплеск кількості літніх жінок-ув'язнених, до того ж кількість заарештованих у віці 65 років і старше за останні роки збільшилася вчетверо. Арештанти шукають у в'язниці компанію, оскільки дедалі частіше стикаються з самотністю в зовнішньому світі.

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Найбільша жіноча в'язниця Японії Тотігі, розташована на північ від Токіо, більше нагадує будинок престарілих. Камери заповнені літніми "постояльцями" зі зморшкуватими руками і зігнутими спинами, дехто під час ходіння використовує ходунки, і багато хто з них уже не може самостійно митися, їсти, пересуватися і приймати ліки, зазначає CNN.

Населення тут відображає всепроникну проблему самотності, яка, за словами охоронців, настільки гостра для деяких ув'язнених, що вони вважали за краще б залишитися в ув'язненні назавжди.

"Є навіть люди, які кажуть, що готові платити 20 000 або 30 000 ієн (130-190 доларів США) на місяць, щоб жити тут вічно", — розповів один зі співробітників жіночої в'язниці.

81-річна ув'язнена Акіє, яка відбуває вже другий термін за крадіжку їжі з магазину, вважає, що таке життя для багатьох "найстабільніше". Усередині вони отримують регулярне харчування, безоплатну медичну допомогу та догляд, а також спілкування, якого їм не вистачає на волі.

В Японії кількість ув'язнених у віці 65 років і старше з 2003 по 2022 рік зросла в чотири рази, і це змінило характер тюремного ув'язнення. У Тотігі кожен п'ятий ув'язнений — літня людина, і тому в'язниця скоригувала свої послуги з урахуванням їхнього віку.

"Тепер нам доводиться міняти їм підгузки, допомагати їм купатися, їсти. І в цей момент це більше схоже на будинок престарілих, ніж на в'язницю, повну засуджених злочинців", — розповів охоронець.

51-річна Йоко, яка за останні 25 років уже п'ять разів була запроторена до в'язниці, зауважує, що з кожним її поверненням тюремне населення стає старшим. Деякі люди, коли в них закінчуються гроші, навмисно вчиняють погані вчинки, щоб знову потрапити до в'язниці. Під час свого останнього терміну Йоко здобула кваліфікацію доглядальниці і тепер, коли бракує тюремного персоналу, вона допомагає іншим ув'язненим митися, переодягатися і пересуватися.

За словами тюремної наглядачки, однією з проблем колишніх ув'язнених є відсутність підтримки після їхнього повернення в суспільство. У них немає нікого, хто б про них піклувався, тож вони скоюють дрібну крадіжку і знову опиняються в знайомих стінах.

Нагадаємо, дієтологиня Мічіко Томіока розповіла, що японці їдять на сніданок щодня. І це, за її словами, є запорукою довголіття.

Також Фокус писав, що 76-річний волонтер з Японії Фумінорі Цучіко, який щодня годує сотні жителів Харкова, отримає продовження дозволу на перебування в Україні. Посвідку на проживання для японця вирішуватимуть пізніше.