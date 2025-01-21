Вместо бедности и одиночества на воле: пожилые японцы выбирают жизнь в тюрьме

Япония переживает всплеск числа пожилых женщин-заключенных, причем количество арестованных в возрасте 65 лет и старше за последние годы увеличилось в четыре раза. Арестанты ищут в тюрьме компанию, поскольку все чаще сталкиваются с одиночеством во внешнем мире.

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Крупнейшая женская тюрьма Японии Тотиги, расположенная к северу от Токио, больше напоминает дом престарелых. Камеры заполнены пожилыми "постояльцами" с морщинистыми руками и согнутыми спинами, некоторые при ходьбе используют ходунки, и многие из них уже не могут самостоятельно мыться, есть, передвигаться и принимать лекарства, отмечает CNN.

Население здесь отражает всепроникающую проблему одиночества, которая, по словам охранников, настолько остра для некоторых заключенных, что они предпочли бы остаться в заключении навсегда.

"Есть даже люди, которые говорят, что готовы платить 20 000 или 30 000 иен (130–190 долларов США) в месяц, чтобы жить здесь вечно", — рассказал один из сотрудников женской тюрьмы.

81-летняя заключенная Акие, которая отбывает уже второй срок за кражу еды из магазина, считает, что такая жизнь для многих "самая стабильная". Внутри они получают регулярное питание, бесплатную медицинскую помощь и уход, а также общение, которого им не хватает на воле.

В Японии число заключенных в возрасте 65 лет и старше с 2003 по 2022 год выросло в четыре раза, и это изменило характер тюремного заключения. В Тотиги каждый пятый заключенный — пожилой человек, и поэтому тюрьма скорректировала свои услуги с учетом их возраста.

"Теперь нам приходится менять им подгузники, помогать им купаться, есть. И в этот момент это больше похоже на дом престарелых, чем на тюрьму, полную осужденных преступников", — рассказал охранник.

51-летняя Йоко, которая за последние 25 лет уже пять раз была заключена в тюрьму, замечает, что с каждым ее возвращение тюремное население становится старше. Некоторые люди, когда у них заканчиваются деньги, намеренно совершают плохие поступки, чтобы снова попасть в тюрьму. Во время своего последнего срока Йоко получила квалификацию сиделки и теперь, когда не хватает тюремного персонала, она помогает другим заключенным мыться, переодеваться и передвигаться.

По словам тюремной надзирательницы, одной из проблем бывших заключенных является отсутствие поддержки после их возвращения в общество. У них нет никого, кто бы о них заботился, поэтому они совершают мелкую кражу и снова оказываются в знакомых стенах.

Напомним, диетолог Мичико Томиока рассказала, что японцы едят на завтрак каждый день. И это, по ее словам, является залогом долголетия.

Также Фокус писал, что 76-летний волонтер из Японии Фуминори Цучико, который ежедневно кормит сотни жителей Харькова, получит продление разрешения на пребывание в Украине. Вид на жительство для японца будет решаться позже.