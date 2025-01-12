Залог долголетия и стройности: японка рассказала, что ее народ ест на завтрак каждый день (фото)

Мичико утверждает, что эта пища богата питательными веществами, такими как железо, йод, калий, кальций, магний и витамины группы В, С и К.

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Диетолог Мичико Томиока переехала из Японии в США в 1990-х годах. Тогда ей как эмигрантке было крайне непросто достать некоторые ингредиенты для блюд, которые она знала и любила. В частности, женщина обожает свой национальный завтрак, в который входит коричневый рис, фасоль, "натто", "нукадзуке", посыпанные жареным кунжутом и завернутые в морские водоросли. Об этом пишет издание Make It.

Полезный завтрак

"Готовлю мисо-суп и зеленый чай ходжича. Это целебное, восстанавливающее начало моего дня. Как диетолог рекомендую его и своим клиентам", — рассказывает Томиока, сертифицированный диетолог и эксперт по долголетию.

Мичико утверждает, что эта пища богата питательными веществами, такими как железо, йод, калий, кальций, магний и витамины группы В, С и К. В частности, коричневый рис, фасоль и морские водоросли — источник клетчатки, а "натто" и "нукадзуке" богаты пробиотиками, полезными для здоровья кишечника и пищеварения в целом.

Японский завтрак Фото: Michiko Tomioka

"Нори и зеленый чай содержат полифенолы — природные соединения, богатые антиоксидантами, помогающие бороться с болезнями и воспалениями, а также контролировать уровень сахара в крови", — объясняет эксперт.

К тому же бобы являются хорошим источником белка и незаменимых аминокислот, которые также содержатся в мясе, молочных продуктах или птице.

Мичико Томиока

Мичико — сертифицированный диетолог и эксперт по долголетию. Родилась и выросла в городе Нара (Япония). Ее подход сосредотачивается на растительной диете. Мичико некоторое время работала диетологом в реабилитационных центрах. Она активно ведет свой блог в Instagram, где раздает советы и общается с подписчиками.

Диетолог Мичико Томиока рассказала о самом лучшем завтраке Фото: Michiko Tomioka

Напомним, ранее Фокус писал о 41-летней Нине Манро из Австралии, которая начала выпивать по четыре литра воды в день. Женщине казалось, что это поможет быстрее встать на ноги, а вместо этого попала в больницу.

А вот 65-летний Сокусекисай Ояма из Японии ест лапшу быстрого приготовления по крайней мере раз в день уже более трех десятилетий. Мужчина полюбил это блюдо еще во время учебы на инженера в токийском университете Гунма.

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